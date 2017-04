3 pomysły na nowy laptop min. 14 cali do 1000zł

Sprawne narzędzie do pracy biurowej potrzebne od zaraz: ale jest jeden warunek – laptop nie może mieć ekranu o przekątnej 10 – 11 cali, bo taki ekran właściwie uniemożliwia wygodną pracę na codzień. Co więc wybrać gdy mamy niski budżet nie przekraczający 1000zł?

Do 1000zł wybór jest bardzo duży – naturalnie tylko wśród używanych urządzeń. Załapiemy się także na niektóre powystawowe lub krótko używane modele często oznaczone jako refurbished. Ale co jeśli zależy Wam na nowym urządzeniu od ręki, które od razu będzie gotowe do pracy? Tu rynek już nas nie rozpieszcza. Nam udało się znaleźć 3 propozycje, które można zakwalifikować jako sensowne, pod warunkiem oczywiście, że Wasza praca to nie obróbka filmów lub wielkich plików graficznych.

KIANO SlimNote 14.1

To najtańsza propozycja wśród laptopów o przekątnej min. 14 cali, zaczynająca się już od 749zł – cena jest więc nie do pobicia. Co otrzymamy w zamian? Widać, że producent chciał, by ten produkt wyglądał estetycznie i na zdjęciach prezentuje się bardzo dobrze. W rzeczywistości plastiki tego białego laptopa okazują się nieco chropowate, a dobre wrażenie ze zdjęć gdzieś nieco umyka. Czego można się jednak spodziewać za takie pieniądze? Pretensji mieć nie można. Mnie osobiście nie odpowiada nieco sposób rozmieszczenia klawiatury – jest ona ciaśniej upakowana względem szerokości całego laptopa – być może jest to kwestia przyzwyczajenia. W środku znajdziemy procesor Intel Atom Z3735F, 2GB RAMu, 32GB na dysku SSD (oczywiście do dyspozycji mniej). O kamerze może lepiej nie wspominać. Oprócz tego mamy 2x USB 2.0 i mini HDMI. W miarę pojemna bateria pozwoli na kilka godzin pracy. W najniższej cenie dostaniecie go klikając tutaj.

2. LENOVO Ideapad 100s

To jedna z najtańszych propozycji od Lenovo – model 100s. Występuje w kilku wersjach kolorystycznych, które ożywiają nieco powszechnie królującą czerń. Plastiki jak na cenę zaczynającą się od 899zł są przyzwoite. Jasność ekranu nie zachwyca, ale zresztą nie jest to cecha tylko tego modelu. O pracy na dworze, w słoneczny dzień raczej zapomnijcie. Na pokładzie nieco szybszy niż w Kiano Intel Celeron N3050, pozostałe parametry są właściwie identyczne. Można też wybrać wersję z większym 64GB dyskiem, ale to oczywiście za dodatkową opłatą. Co ciekawe laptopa można nabyć także w abonamencie w sieci Play – cena wynosi 90zł miesięcznie przy 2-letnim abonamencie (wersja z większym dyskiem). Pozostaje się jednak zastanowić czy płacąc przez 2 lata za ten sprzęt 2160zł nie przepłacamy. Odejmując cenę sprzętu czyli ok. 1000zł za tę wersję płacimy za internet prawie 50zł miesięcznie. Jeśli ktoś naprawdę potrzebuje – ok. A jeśli nie to lepiej wybrać wersję za gotówkę – najtaniej tego laptopa kupicie klikając tutaj.

3. HP 255 G4

Tutaj balansujemy już na granicy 1000zł, bo albo weźmiemy wersję bez systemu – wówczas spokojnie osiągniemy cenę ok. 950zł, albo z systemem, ale wówczas przekroczymy magiczny 1000zł. Nam udało się znaleźć na allegro wersję z systemem za 999zł (nowy), dlatego więc znalazł się w zestawieniu. Tu otrzymamy nieco inne podzespoły niż u poprzedników. Procesor AMD A6-6310 (super nówka to to nie jest), 4GB RAMu, dysk 500GB i większy ekran 15,6 cala. Fajnie, że większy dysk, ale jest to dysk klasyczny, który będzie wpływał na szybkość działania właściwie wszystkiego – pytanie więc czy warto? W zamian za cierpliwość przy pracy otrzymacie oprócz dwóch złącz USB 2.0 jedno w wersji 3.0. Jest też cięższy od poprzedników – waży 2,1 kg. Jeśli dla kogoś liczy się pojemność dysku i większy ekran to G4 będzie właściwie bezkonkurencyjny cenowo. Podajemy Wam link do wersji z Windowsem 10 za 1049zł.

Podsumowanie

Alternatywą dla podanych wersji jest cała masa laptopów używanych, a tu stajemy przed odwiecznym pytaniem: nowy na gwarancji czy używany z lepszymi nieraz podzespołami, ale na gwarancji co najwyżej rozruchowej. Decyzję jak zawsze indywidualnie każdy musi podjąć sam.