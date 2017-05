Artykuł sponsorowany

Grafika komputerowa w tym momencie jest niezwykle rozwinięta i oddziałuje na wiele sfer życia. Efekty specjalne są już w zasadzie w każdym filmie pełnometrażowym, powstały całe gałęzie przemysłu oparte na technologii 3d, takie jak gry komputerowe czy filmy animowane. Także dzięki animacji 3d Poznań, Warszawa oraz inne miasta mogą zaprezentować to, jak wyglądały dawniej, a służą do tego wszelkie rekonstrukcje. W poniższym tekście przedstawiono 4 obszary zastosowań grafiki komputerowej, niektóre z nich są naprawdę niespodziewane!

Kinematografia. Grafika komputerowa w tej dziedzinie jest wykorzystywana chętnie i często. Stosuje się ją już od czasów takich filmów jak pierwsza (chronologicznie) część Gwiezdnych Wojen czy też Obcy – 8 pasażer Nostromo, jednak od powstania tych dzieł przeszła ona sporą ewolucję. Wzbogaciła świat filmowy i pozwoliła wykreować jeszcze bardziej interesujące światy, dla których jedyną barierą stała się wyobraźnia scenarzystów. Droga jaką przeszła grafika komputerowa była długa. Od jej początków, gdy nie tak często z niej korzystywano, aż do takich filmów jak Minionki, które są w całości animacją 3d, a zarobiły przeszło miliard dolarów. Pokazuje to, jak bardzo rozwinęła się grafika komputerowa, a wraz z nią cały przemysł filmowy. Oczywiście w ten sposób wzbogaca się nie tylko aktualne filmy, ale odnawia się dzieła starsze, dzięki czemu część filmów, które domyślnie były produkowane jako czarno-białe dziś możemy oglądać w kolorze.

Medycyna. Animacje wiążą się nie tylko z zapewnianiem rozrywki, ale również z tak ważnymi dziedzinami w życiu człowieka jak medycyna. Grafika komputerowa pomaga w diagnostyce oraz planowaniu operacji. Takie badania jak rezonans magnetyczny, rentgen komputerowy, tomografia komputerowa, biopsja optyczna czy USG bez niej nie mogłyby się odbyć. Chirurdzy także się wspomagają grafiką komputerową, aby łatwiej było im kierować przyrządami oraz ocenić, w których z miejsc pacjenta znajduje się chora tkanka. Dzięki niej mogą też zapoznać się z informacjami o stanie narządów i mogą manipulować modelem, bez fizycznej (często bolesnej) ingerencji wobec pacjenta.

Architektura. Grafika komputerowa ma także niebywały wpływ na projektowanie przestrzeni miejskiej. Dzięki niej projektant może sprawdzić jak dana budowla będzie się prezentować oraz jak wkomponuje się w otoczenie, jeszcze zanim zacznie jej faktyczną budowę. Dodatkowo, grafika komputerowa pozwala zrekonstruować lub stworzyć makiety miast takich jak Warszawa, Poznań dzięki animacji 3d. Szczególnie dużą wartość miało to w przypadku stolicy Polski, gdzie udało się odtworzyć jej przedwojenny obraz. Jak widać, grafika komputerowa może też służyć zwiększaniu świadomości historycznej oraz pełnić rolę edukacyjną.

Gry komputerowe. To natomiast jest gałąź przemysłu rozrywkowego, która narodziła się dzięki grafice komputerowej. Podobnie jak w przypadku kinematografii i tu można by się pokusić o stwierdzenie, że animacja przeszła bardzo długą drogę. Na początku powstawały gry o (z dzisiejszej perspektywy) śmiesznie prostej grafice, teraz natomiast są to niejednokrotnie ocierające się o fotorealizm produkcje. Też to, co niegdyś było odbierane jako ciekawostka/zabawka dla dzieci, dziś jest niesamowicie prężnie rozwijającą się dziedziną. Potwierdzają to badania mówiące o liczbie graczy sięgającej ponad półtorej miliarda osób! Jest to ogromna grupa osób, pokazująca niesamowity rozwój rozrywki bazującej na animacji 3d. Opisywać jaki wpływ na to miała grafika komputerowa nie ma sensu, gdyż koncepcje produkcji tego typu oraz ich wykonanie zawdzięczamy w pełni jej.

Tak więc, czy to oglądając film, czy widząc animacje 3d dawnego Poznania bądź innych polskich miast, warto pamiętać, że zawdzięczać to można grafice komputerowej, która coraz częściej nas otacza. Towarzyszy nam ona również w sferach tak poważnych jak medycyna, możemy więc się jedynie cieszyć z jej ciągłego rozwoju.

