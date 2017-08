5 korzyści, które zapewni Ci blog firmowy

Artykuł sponsorowany

Szukasz skutecznych sposobów na zwiększenie sprzedaży produktów lub usług swojej firmy? Nakłady ponoszone na reklamę ciągle wzrastają, jednak nie przynoszą pożądanych efektów? Nie tędy droga! Klienci są coraz bardziej wyczuleni na hasła bezpośrednio nakłaniające do zakupu i nie ufają firmom, które ich nadużywają. Zasada ta obowiązuje również w Internecie. Zamiast treści reklamowych postaw więc na content marketing w postaci bloga firmowego. Dowiedz się jakie korzyści możesz dzięki temu zyskać.

Naturalne pozycjonowanie na frazy z długiego ogona

Prowadzenie biznesowego bloga przypiętego do strony firmowej to nieocenione wsparcie procesu pozycjonowania. Algorytmy Google lubią dużo wartościowej treści z umieszczonymi w sposób naturalny słowami kluczowymi. Nie chodzi więc o to, aby w co drugim zdaniu pojawiła się pozycjonowana fraza – taka praktyka grozi nałożeniem filtra na stronę. Trzeba pod tym względem zachować umiar – o co jest znacznie łatwiej, jeżeli treści są odpowiednio długie (najlepiej każdy tekst na co najmniej 3000 znaków ze spacjami).

Należy także pamiętać o właściwej edycji – stosowaniu nagłówków h1, h2, h3, śródtytułów, wytłuszczeń, podkreśleń, list punktowanych itd. Dzięki temu pozycjonowanie na frazy „long tail” na pewno się powiedzie. Warto mieć na uwadze słowa Chrisa Andersona, który jako pierwszy zauważył, że suma wejść z rzadziej wyszukiwanych pozycji daje wyższe dochody w porównaniu do przekierowań z haseł najbardziej konkurencyjnych.

Budowanie pozycji eksperta

Jeżeli blog firmowy przyjmie postać artykułów poradnikowych, będzie to stanowiło doskonałą okazję do zbudowania pozycji eksperta w branży.

„Klient zadowolony z uzyskania odpowiedzi na nurtujące go pytania z całą pewnością wyrazi zainteresowanie ofertą firmy.” – wspomniał nam ostatnio ekspert do spraw contentu z agencji Daventi.

Aby tak się jednak mogło stać, wiedza musi być przekazywana przystępnym językiem, pozbawionym specjalistycznego żargonu. Zastanów się wcześniej z jakimi problemami mogą zmagać się Twoi docelowi Klienci i jakiego rodzaju wsparcia oczekują. Rozwiej ich wątpliwości, a na pewno Ci za to podziękują!

Wzrost zaufania do marki

Pod warunkiem, że zadbasz o regularną aktualizację bloga firmowego o nowe treści, będzie on stanowił doskonałe narzędzie wzmacniania wizerunku marki oraz zaufania do niej. Dzięki temu nie tylko zachęcisz do nabycia Twoich produktów nowych Klientów, lecz także zatrzymasz obecnych.

Szansa wyróżnienia się na tle konkurencji

Kiedy prześledzisz strony internetowe przedsiębiorstw konkurencyjnych, najprawdopodobniej nie znajdziesz na nich wiele wartościowych treści. Zwykle będą się one ograniczać do krótkiego przedstawienia oferty, historii firmy oraz danych kontaktowych. Prowadząc bloga poradnikowego zdołasz się pozytywnie wyróżnić, a przez to zwiększyć konkurencyjność na rynku. Jeśli jednak inne firmy z branży prowadzą blogi, postaraj się zaproponować swoim Klientom coś zupełnie innego – nie podejmuj tych samych tematów, wzbogać tekst o infografiki i pozostałe elementy graficzne, zadbaj o estetyczny layout.

Długotrwałe efekty

Blog poradnikowy na stronie firmowej pozwala osiągać długoterminowe efekty. Raz opublikowany artykuł będzie generował ruch przez kolejne lata – wzmacniając kapitał Twojej marki oraz generując zyski ze sprzedaży.

Pamiętanie o powyższych punktach ułatwi osiągnięcie założonych przez Ciebie celów biznesowych. Obawiasz się jednak, że nie znajdziesz czasu na samodzielne prowadzenie bloga firmowego? Nie znaczy to, że musisz zrezygnować z pomysłu o jego założeniu. Możesz skierować się po wsparcie do agencji interaktywnych, które nie tylko tworzą strony internetowe, ale również wraz z pomocą copywriterów oraz content marketerów zajmują się ich obsługą i aktualizowaniem o nowe treści.