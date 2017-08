5 korzyści związanych z monitoringiem pojazdów, o których nie wiedziałeś

Artykuł sponsorowany

Monitoring pojazdów przez nieświadomych pracowników może być kojarzony z próbą kontrolowania ich każdego kroku przez pracodawcę, jednakże nie po to przedsiębiorcy sięgają po tego typu rozwiązania. Flota pojazdów stanowi poważną pozycję, jeśli chodzi o budżet firmy. Nikt nie chce przecież, aby generowała zbędne koszty na skutek przekraczania prędkości, zbaczania z trasy czy napraw pokolizyjnych, nieuczciwości kierowców, prób wyłudzenia odszkodowania. W przypadku służbowych samochodów z całą pewnością warto zainwestować w profesjonalny monitoring GPS, dzięki czemu zostaną zarejestrowane i zapisane najróżniejsze parametry jazdy orz informacje o zużyciu paliwa, zbliżających się terminach przeglądów technicznych czy też o prowadzeniu pojazdów przez nieuprawnione do tego osoby. Dlaczego warto zdecydować się na monitoring samochodów?

Dla kogo jest monitoring pojazdów i jakie płyną z tego korzyści?

Monitoring samochodów to idealne rozwiązanie dla wszystkich firm i zaopatrzeniowców, czyli dla osób ceniących sobie wydajność, bezpieczeństwo i obniżenie kosztów związanych z transportem. To dzięki niemu możliwe jest śledzenie całej floty pojazdów, określenie ich bieżącej lokalizacji i ułatwienie kierowcy dotarcia do wyznaczonego celu. Koniec z nieplanowanymi postojami, zbaczaniem z trasy, używaniem auta służbowego do celów prywatnych, problemem odnalezienia pojazdu czy przeoczenia terminu przeglądu technicznego. Dzięki monitoringowi GPS o wszelkich nieprawidłowościach jesteśmy natychmiast informowani, co pozwala na szybkie podjęcie odpowiedniego działania. Systemy monitorujące ułatwiają komunikację nie tylko na linii pracodawca-pracownik, ale także pracownik-klient. Możliwe staje się też określenie bardziej opłacalnych i krótszych tras, co przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa. Jeśli zależy Ci na efektywniejszym prowadzeniu biznesu, zapoznaj się ze stroną https://www.navifleet.pl/monitoring-pojazdow.html.

5 najistotniejszych korzyści związanych z monitoringiem pojazdów

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dzięki kontrolowaniu zużycia paliwa i pokonywanych przez kierowców tras, możliwe jest zredukowanie do minimum nadużyć i kradzieży. Monitoring samochodów jest źródłem wszystkich ważnych informacji dotyczących firmowych pojazdów, do których mamy nieograniczony dostęp i to w każdej chwili. Można korzystać zarówno z systemu webowego, jak również z aplikacji mobilnej. Dostajemy przypomnienia o zbliżającej się dacie badania technicznego czy przeglądu, jak również zostajemy poformowani z wyprzedzeniem o kończącym się ubezpieczeniu.

Zwiększone bezpieczeństwo

Pracownik, który wie, że pojazd jest monitorowany, staje się bardziej uważny. Zarządca floty otrzymuje szczegółowe informacje na temat przekroczenia prędkości, stylu jazdy, stosowaniu zagłuszarki sygnałów GPS czy też innych nieodpowiedzialnym zachowaniu na drodze.

Zarządzanie sprzętem i pracownikami

Dzięki monitoringowi pojazdów zarządca floty wie, kiedy nastąpiło odpalenie silnika, tankowanie czy praca na jałowym biegu. Można bezproblemowo analizować trasę przejazdu i przebytych dystansów, co ułatwia podejmowanie decyzji związanych z eksploatacją firmowych samochodów, serwisem i kosztami użytkowania. Precyzyjniej i łatwiej można także rozliczać pracowników z powierzonych im obowiązków.

Automatyzacja pracy

Dzięki systemom monitorowania można zdalnie zlecać pracownikom zadania do wykonania i otrzymywać od nich raporty.

Mniej formalności

Dzięki systemowi GPS łatwiej rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, gdyż wystarczy pobrać i wydrukować odpowiednie raporty dla poszczególnych pojazdów. W ten sposób w prosto i szybko rozliczymy VAT za paliwo.