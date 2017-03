5 niezbędnych narzędzi do skutecznego prowadzenia e-biznesu

XXI wiek można nazwać wiekiem spod znaku technologii cyfrowych. Biznes, księgowość czy komunikacja z klientami są bezpośrednio związane z globalną siecią, czyli z Internetem. O tym, że obecność firmy w sieci jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy wie każdy, jednak sama strona internetowa nie zawsze wystarczy.

Dzięki postępowi technicznemu powstaje coraz więcej narzędzi, które mogą zautomatyzować i usprawnić działanie naszej firmy. Nie skorzystanie z takich opcji rozwoju może spowodować, że szybko znajdziemy się daleko za plecami naszej konkurencji. W wyścigu o klienta warto reagować wcześniej, dlatego też przygotowaliśmy dla was listę 5 niezwykle przydatnych narzędzi do prowadzenia skutecznego biznesu w sieci.

Na początek najważniejsze czyli: strona internetowa. To, że trzeba mieć stronę internetową wiedzą wszyscy. Niestety wiele stron www nie jest dostosowanych do trendów. Już przeszło 50% użytkowników sieci korzysta z urządzeń mobilnych. Oznacza to, że strona musi być repsonsywna – czyli taka, która wyświetla się poprawnie niezależnie czy użytkownik przegląda ją na komputerze w domu, na tablecie u babcia czy na komórce w tramwaju.

Tworzenie stron www często kojarzy się przedsiębiorcom z dużymi nakładami finansowymi na serwer, programistę czy grafika. Obszarem obaw jest też to czy będziesz w stanie samodzielnie taką stronę prowadzić i aktualizować. W tym momencie najpopularniejszym narzędziem, za pomocą którego tworzy się strony internetowe jest WordPress. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie. Jeśli masz wizję na swoją stronę www i nie chcesz stać się posiadaczem „kolejnej strony znowu z tego samego szablonu” to musisz zatrudnić programistę, sam nauczyć się programować lub… skorzystać z narzędzia do tworzenia stron www jakim jest np. WebWave. WebWave to polski kreator stron www, który działa na bardzo prostej zasadzie. Wystarczy dodać jednym kliknięciem do swojej strony dowolne elementy (np. menu, podstrony, grafiki, przyciski, teksty na bloga itd., itp.), ustawić je za pomocą myszki (drag&drop) w odpowiednich miejscach (można zrobić to z dokładnością do jednego pixela), kliknąć w przycisk ‘publikuj’ i gotowe. W pełni funkcjonalna, responsywna strona internetowa jest już dostępna w Internecie. Programista nie jest do tego potrzebny, ponieważ strona jest kodowana automatycznie przez WebWave – ty skupiasz się jedynie na dostosowaniu jej wyglądu. Dzięki temu intuicyjnemu narzędziu można stworzyć naprawdę świetny i niepowtarzalny projekt za ułamek kwoty, jaką należało by zapłacić Agencji tworzącej strony www z pomocą programistów. WebWave można testować do woli za darmo, płatność naliczana jest dopiero w momencie podłączenia własnej domeny do strony.

Freshmail to narzędzie, które pomoże powiększać i utrzymywać bazę Twoich klientów. Służy przede wszystkim do zbierania adresów e-mail od użytkowników i do wysyłania im mailingów. Mailingi to bardzo skuteczna forma bezpośredniego dotarcia do konkretnego klienta z konkretną informacją. Freshmail posiada bardzo wiele szablonów e-maili do wykorzystania dlatego nie musisz się martwić, że newslettery wysyłane przez Ciebie będą po prostu brzydkie. Ty skupiasz się na treści a Freshmail resztę robi za Ciebie. Darmowe konto w aplikacji pozwala na wysyłkę 2000 wiadomości do 500 różnych kontaktów.

Callpage to świetne rozwiązanie jeśli zależy Tobie na szybkim kontakcie z klientem, który jest zainteresowany Twoją ofertą. Aplikacja ta działa również na bardzo prostej zasadzie co poprzednie. Wystarczy, że klient poda swój numer telefonu w odpowiednim polu i po krótkiej chwili system Callpage automatycznie połączy z nim Twojego pracownika. Co ciekawe możliwa jest integracja aplikacji nie tylko z Twoją stroną internetową ale także z reklamami Facebook. Callpage oferuje bezpłatny, 7 dniowy okres próbny.

Brand24 – zapewne już słyszeliście tę nazwę? Nic dziwnego, to jedna z lepiej radzących sobie polskich firma na rynku aplikacji internetowych. Brand24 to potężne narzędzie do monitorowania całej sieci w poszukiwaniu wzmianek o własnej marce. Pozwala np. na odnalezienie dyskusji na temat Twojej firmy na forum czy w grupie na FB. Dzięki takiej informacji możesz podłączyć się do dyskusji i rozwiać wątpliwości dyskutantów np. na temat oferty znajdującej się na Twojej stronie www. Brand24 to oczywiście nie tylko linki prowadzące do stron z nazwą Twojej firmy, ale także rozbudowane analizy i raporty, dzięki którym otrzymujesz wręcz kompleksową wiedzę na temat swoich klientów. Brand24 oferuje 14 dniowy darmowy okres próbny, w którym otrzymujemy dostęp do wszystkich funkcji.

Księgowość. Rzecz, która wielu przedsiębiorcom spędza sen z powiek. Twórcy aplikacji wFirma stwierdzili, że całą księgowość można zautomatyzować i przenieść do Internetu. Trzeba przyznać, że mieli rację. Dzięki wFirma możesz prowadzić samodzielnie księgowość: wystawiać faktury, korekty, proformy itd. Aplikacja ta w pełni zastępuje biuro rachunkowe przypominając nawet o terminach płatności podatków. To nie wszystko, wFirma posiada także dodatkowe moduły dzięki którym możesz zarządzać płacami, kadrami czy nawet magazynem. Twórcy tego narzędzia przewidzieli też sytuacje niestandardowe, z którymi komputer po prostu nie może sobie poradzić. Jeśli masz zatem jakiś niestandardowy problem to do Twojej dyspozycji oddani zostali eksperci księgowi, prawa podatkowego czy szeroko rozumianego prawa gospodarczego. wFirma oferuje pakiet testowy, który jest darmowy przez pierwsze 30 dni.

Co jeszcze?

W Internecie powstaje coraz więcej narzędzi, które możemy wykorzystać w swoim biznesie. Powyższa lista przedstawia tylko ułamek tego co tak naprawdę w sieci jest dostępne. Warto pamiętać jednak o tym, że wykupienie dostępów do wszystkich aplikacji internetowych dostępnych na rynku nie zagwarantuje sukcesu. Narzędzia te trzeba dobrać zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy. Mądre wykorzystanie ich pomoże usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zwiększy ilość potencjalnych klientów czy pozwoli na optymalizację wydatków. Jeśli korzystasz z jakieś aplikacji, której nie opisaliśmy w niniejszym artykule to koniecznie napisz o tym w komentarzu!

Źródło zdjęcia: Deposiphotos