5 powodów, dla których warto wypróbować aplikację Periscope

Wiosną 2015 roku miała miejsce premiera aplikacji, która rzuciła rękawicę takim gigantom, jak Snapchat, Instagram czy Facebook. O co chodzi ze swego rodzaju Twitterem Video?

Periscope to darmowa aplikacja mobilna, która służy do prowadzenia na żywo transmisji wideo.

Jeśli kręcą Cię social media, to musisz się nią koniecznie zainteresować. Aplikacja, która wcześniej była jedynie małym startupem weszła już do mainstreamu. Wcześniej została kupiona przez Tweetera za ponad 100 milionów dolarów.

Lajki i komentarze, które dostajesz na Facebooku i Instagramie to dla Ciebie wciąż za mało? Zacznij zdobywać serduszka na Periscope!

…ale czym dokładniej jest ta aplikacja?

Na pewno wiesz, czym jest Tweeter i tweetowanie. Aby skorzystać z Periscope, musisz być użytkownikiem Tweetera (lub podać Twój numer telefonu i wprowadzić dostarczony SMSem kod potwierdzający). Gdy już założysz konto w drugiej z wymienionych aplikacji, będziesz mógł przenieść komentowanie otaczającej Cię rzeczywistości

i dzielenie się ciekawymi informacjami na zupełnie nowy poziom. Nie będziesz już ograniczony do zdjęć czy 140-znakowych wpisów. Będziesz mógł prowadzić i oglądać transmisje live!

Odbiorcy transmisji mogą ją komentować i wysyłać serduszka. Wszystko wyświetla się na ekranie. Dzięki temu każdy widz może zobaczyć, jak Twoja transmisja na żywo uczyniła z Ciebie zdobywcę periscope’owych serc. Gdy zaczniesz coś transmitować, osoby, które Cię obserwują zostaną o tym poinformowane. Ty też będziesz dostawał powiadomienia o transmisjach na żywo rozpoczętych przez obserwowanych przez Ciebie użytkowników.

Zakończoną transmisję można usunąć, zostawić w serwisie na 24 godziny lub zapisać w pamięci smartfona. Teraz, gdy już wiesz na czym polega idea Periscope, poznaj 5 powodów, dla których warto na chwilę zostawić swoje konto na FB, Snapie i Insta i wypróbować tę aplikację.

Na pewno masz swoją ulubioną markę. Ciekawi Cię jak wygląda jej siedziba? Marzy Ci się wzięcie udziału

w organizowanym przez nią evencie? A może chciałbyś poznać związanych z nią ludzi i zobaczyć na czym polega ich praca? Dzięki Periscope jest to jak najbardziej możliwe. Przykładowo, użytkownicy, którzy obserwują profil linii lotniczych Turkish Airlines mieli mieli okazję zobaczyć jak wygląda lot z perspektywy załogi samolotu. YouTuberzy, blogerzy, celebryci a nawet CEO firm z całego świata; co ich łączy? To, że wszyscy używają Periscope. Jeśli dołączysz do grona użytkowników tej aplikacji, będziesz mógł zobaczyć jak wygląda codzienne życie osób z pierwszych stron gazet i nie tylko. Dzięki Periscope zobaczysz jak Twój ulubiony YouTuber nagrywa swoją najnowszą audycję. Poznasz ludzką twarz prezesa międzynarodowej korporacji lub nawet weźmiesz udział w promocji nowego wydawnictwa Twojego ulubionego pisarza czy zespołu. Chcesz być na bieżąco z nowinkami technologicznymi i mieć pewność, że nie ominęła Cię premiera żadnego nowego produktu? Nieważne czy chodzi o premierę nowego iPhone’a, najnowszej kolekcji odzieży damskiej czy nowego smaku Twojej ulubionej czekolady. Wszystkiego dowiesz się dzięki odpowiedniej transmisji live na Periscope. Ta aplikacja to prawdziwa kopalnia wiedzy na temat nowych produktów i usług, które dopiero wchodzą na rynek. Nie musisz już włączać telewizora, aby obejrzeć konferencję prasową danego ministerstwa, zagranicznego polityka czy Twojego ulubionego klubu piłkarskiego. W transmisjach live na Periscope znajdziesz wszystko, co Cię interesuje. Bez denerwujących reklam i marnowania czasu na oglądanie nudnych, mało istotnych, czy po prostu nieinteresujących Cię materiałów. Chcesz kupić nowego smartfona, laptopa czy telewizor, ale obawiasz się nieobiektywnych, a w dodatku nudnych recenzji? Na Periscope możesz znaleźć opinie użytkowników podobnych do Ciebie! Możesz być

niemal pewny, że nikt nie zapłacił im za pozytywną recenzję danego produktu i że zwrócą uwagę na większość najważniejszych dla Ciebie detali. A w dodatku zrobią to w zajmujący sposób! W końcu też są wymagającymi użytkownikami, a nie wykonującymi swój zawód testerami. Przede wszystkim są też ludźmi takimi jak Ty. Dlatego użytkowniczki Periscope mogą zobaczyć jak modne kombinezony damskie leżą na podobnych do nich dziewczynach i kobietach, a nie wyretuszowanych modelkach.

Gotowy na Twoją pierwszą transmisję na żywo?

Periscope to aplikacja mobilna, która zyskała już uznanie w oczach inwestorów. I to nie byle jakich, bo z samego Twittera! Teraz wszystkie plusy i minusy transmisji live poznają użytkownicy i eksperci z całego świata. Najważniejsze jest to, że na Periscope znajdziemy całe mnóstwo interesujących materiałów. Oczywiście znajdą się też tacy, którzy będą transmitowali na żywo swoje wyjście do pracy, obiad, albo co gorsza dużo bardziej prywatne momenty. Ale zdążyliśmy się już przyzwyczaić do takich ludzi na Facebooku i na Instagramie 😉

