9 innowacji w smartfonach nowej generacji, o których należy wiedzieć

Od technologii wykrywającej obecność, aż po „telefony molekularne”

Mobile World Congress to w dużej mierze show korporacyjne. Duże firmy telekomunikacyjne konkurują ze sobą w demonstrowaniu innowacyjnych, często zaskakujących sposobów wyciśnięcia ile tylko się da z istniejących już sieci komórkowych i w prezentowaniu ekscytujących, nowych telefonów.

Świetnie – w końcu to droga do superurządzeń 5G – ale to nie jedyne, co można zobaczyć na targach. Firmy prezentują tam również rzeczy, które znajdą się w naszych telefonach w przyszłości.

Spektroskopowe zdjęcia

Jak świeża jest ta truskawka? H2, pierwszy na świecie smartfon z zintegrowanym czujnikiem molekularnym, zwanym SCiO, używa podczerwieni, aby pokazać właściwości chemiczne wszystkiego, od owoców, przez warzywa i mięso, aż po nabiał. Pokazuje zawartość alkoholu w naczyniu, co dokładnie znajduje się w leku i powie nawet ile tłuszczu jest w naszym ciele (choć to akurat może być zdjęcie, którego wiele osób wolałoby nie zobaczyć).

Smartfon H2, wyprodukowany przez chińską firmę z branży elektronicznej Changhong, wbudowany ma zminiaturyzowany spektrometr używający światła bliskiej podczerwieni aby precyzyjnie rozpoznać skład niemal wszystkiego.

Dror Sharon, dyrektor generalny firmy Consumer Physics, twórców czujnika SCiO powiedział: „To wielki krok naprzód nie tylko dla telefonów komórkowych, ale dla różnego rodzaju podłączonych do sieci urządzeń. Smartfony to tylko początek.”.

Osobisty asystent z wykrywaniem obecności

Ultradźwięki nagle używane są wszędzie. Ultrahaptyka też ostatnio zaprezentowała swoje „bezdotykowe” możliwości i technologie, a na MWC 2017 Elliptic Labs ujawnili intrygującą technologię, zwaną ‚Inner Peace” (Wewnętrzny Spokój), która dodaje funkcję wykrywania ruchu, bądź jego braku takim asystentom, jak: Amazon Echo i Google Home.

Dzięki temu może wykrywać intruzów, albo bezruch domowników – jeśli któryś na przykład upadł i leży ranny – i wtedy być może automatycznie wezwać pomoc. Może też wyłączać „inteligentne” urządzenia domowe, jeśli nikogo nie ma w domu. I w przeciwieństwie do kamer na podczerwień, nie mają tak zwanej martwej strefy.

Podobna technologia od Elliptic Labs została zastosowana w zeszłorocznym modelu smartfona Xiaomi Mi Mix, gdzie czujnik zbliżeniowy zastąpiono ultradźwiękami, aby dzięki temu stworzyć niemal bezramkowy wyświetlacz.

Szybki przesył danych dzięki falom światła

O technologii LiFi usłyszeć można było po raz pierwszy już w 2011 roku, ale dopiero teraz, na Mobile World Congress 2017 główny propagator technologii, firma pureLiFi z Edynburga pokazała rzeczywisty produkt.

Najbardziej ekscytujący był LiFi-X, przystawka do laptopów i tabletów, która pozwalała na przesył danych z dużą prędkością pomiędzy urządzeniami, używając do tego fal światła podczerwonego.

Firma ogłosiła też, że nawiązała współpracę partnerską z Cisco i BT.

Transmisje telewizyjne na żywo w 360 stopniach

Po co iść na mecz, skoro można go obejrzeć wygodnie w domu, w zestawie gogli VR? Z dowolnego miejsca na stadionie? Ok… z miejsca, w którym akurat jest kamera 360.

Taki tok myślenia prezentowany był przy okazji demonstracji przez BT i Nokię systemu, który pozwolił oglądającym w zestawie VR mieć unikalny widok na nagrany mecz, rozegrany między Tottenhamem Hotspur, a CSK Moskwa pod koniec 2016 roku.

Niby całkiem proste, ale co, gdyby nadawane było przez sieć 5G, w czasie rzeczywistym, w wyższych rozdzielczościach i można by zmieniać miejsca – być może usiąść gdzieś na wysokości połowy boiska lub przy linii bramkowej, żeby zobaczyć dokładniej jakąś sytuację – kiedy tylko miałoby się na to ochotę? No, to już coś!

Alexa na Bluetooth

Osobisty asystent od Amazonu, Alexa pojawia się już wszędzie, rozprzestrzeniając się na wszelkiego rodzaju urządzenia z dostępem do Wi-Fi, ale jak na razie nie była dostępna przez Bluetooth.

Zatem zapowiedź Qualcommu, że ich układ (system on chip) Bluetooth Audio wspiera Alexę, stała się wielką nowiną. Oznacza to tyle, że Alexę będzie można zintegrować teraz ze słuchawkami, z głośnikami itp., które używają chipów Qualcomm CSR8670 i CSR8675.

Program rozwinięty przez firmy Sensory i Rubidium – specjalizujące się m.in. w rozpoznawaniu mowy – przekazuje polecenia od osoby noszącej słuchawki do aplikacji Alexa zainstalowanej w telefonie (nawet, gdy gra muzyka) i przesyła odpowiedź z powrotem do słuchawek.

VR w czasie rzeczywistym w 8K przez 5G

Planuje się jak sieci w przyszłości będą radziły sobie z ogromnym wzrostem wideo, ale 5G? 5G ma specjalne miejsce zarezerwowane dla przesyłania obrazu VR w 8K „na żywo”, które zostało z sukcesem zaprezentowane przez Intel.

I jeśli ktoś myśli, że 8K to za duża rozdzielczość, żeby zauważyć różnicę, to niech włoży na głowę na przykład Samsung Gear VR, a wtedy szybko zmieni zdanie, ponieważ obraz widziany z tak bliska musi być jak najgładszy i nie powinno być widać pojedynczych pikseli. Intel prezentował, jak obrazy nagrane przy użyciu kamery sferycznej (360°) Nokia OZO, mogły być połączone ze sobą i nadawane przez sieć piątej generacji (5G) o wysokiej przepustowości i ogromnej mocy obliczeniowej, ale (co najważniejsze) w czasie rzeczywistym.

Inteligentne przyciski

Asystenci, tacy jak Google Assistant, czy Alexa mogą stanowić wyzwanie dla naszej słabości do ekranów dotykowych, ale jest jedna firma która sądzi, że wie jak odrodzić dotyk, poprzez stworzenie inteligentnego przycisku „smart button”, z którego można korzystać różnie, w zależności od tego, którego palca się użyje.

Połączony przez Bluetooth i ze wsparciem dla wibracji, Tapdo jest inteligentnym przyciskiem, który pozwala na kontrolowanie wszystkiego ze spersonalizowanymi interakcjami biometrycznymi, działając jak skrót i efektywnie zastępując aplikacje na stronie głównej telefonu. Przycisk zawiera czytnik linii papilarnych, a aplikacja pozwala na przypisanie odpowiednich funkcji różnym częściom palców. Tapdo dostępny będzie na Kickstarterze w cenie 99$, a do sprzedaży trafi we wrześniu.

Przeglądarka AI od Biggerpan

Od literówek i niezręcznych kart, przez kiepskie klawiatury, aż po problemy z kopiuj-wklej, dni przeglądarek w smartfonach są policzone. Francuska firma Biggerpan na MWC zaprezentowała Ulli twierdząc, że jest to pierwsza inteligentna przeglądarka internetowa na telefony.

W Ulli – dostępnej w tej chwili na iOS – chodzi o to, żeby można było swobodnie poruszać się po sieci jedną ręką, utrzymując wyniki wyszukiwania w zasięgu palca, jednocześnie przedstawiając przycisk AI „magic button”, który przewiduje następne wyszukiwania, bazując na zawartości obecnie wyświetlanej strony.

Założyciel i Dyrektor Biggerpan, Eric Poindessault powiedział: „Internet i smartfony to dwie przełomowe technologie, które radykalnie zmieniły nasze życia, jednak nie współpracują ze sobą dość dobrze, ponieważ korzystanie z sieci nie jest dopasowane do mobilności. Ulli jest pierwszą przeglądarką mobilną, która rozwiązuje ten problem.”. Ulli powinno być chyba wezwaniem do przebudzenia dla przeglądarek od Apple i Google.

Gesty do obsługi VR i AR

Jeśli szukać innowacji na MWC 2017, to swoją przemianę przechodzi sposób, w jaki wchodzi się w interakcję z urządzeniami.

Szwedzka firma programistyczna Crunchfish uważa, że najbardziej naturalnym sposobem na obsługiwanie sprzętu VR i AR są gesty, prezentując w Barcelonie próbkę inteligentnych okularów AR kontrolowanych ruchami ręką. Pokazali również 360-stopniową przeglądarkę VR, z której korzystało się używając wyłącznie gestów.