Apple kupuje nowe biura w Seattle, by móc skupić się na sztucznej inteligencji i samouczeniu się maszyn

Pod wieloma względami wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji jest tak naprawdę walką o talenty. Brakuje uzdolnionych inżynierów, a największe firmy w Dolinie Krzemowej współzawodniczą o zatrudnienie najlepszych umysłów z akademii oraz z konkurencyjnych firm. Dlatego właśnie nie dziwi fakt iż Apple ogłosił, że będzie rozrastał się o nowe biura w Seattle, czyli w mieście, w którym wykonywano najwięcej pracy związanej ze sztuczną inteligencją i z samouczeniem się maszyn.

W Seattle znajduje się nie tylko Uniwersytet Waszyngtoński ze swoim odnowionym wydziałem informatyki, ale też Allen Institute for Artificial Intelligence (Instytut Sztucznej Inteligencji im. Allena). Nieopodal też Microsoft i Amazon mają swoje główne siedziby, a i startupy A.I. mają tu swój dom. W zeszłym roku w sierpniu Apple kupił taki startup sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn, zwany Turi, za kwotę 200 milionów dolarów, co uzasadnia potrzebę powiększenia powierzchni biurowej. Ekipa wprowadzić ma się do nowych biur Apple w wieżowcu Two Union Square w Seattle.

Pasjonaci sztucznej inteligencji poszukiwani

Carlos Guestrin, profesor na Uniwersytecie Waszyngtońskim, były Dyrektor Turi, a aktualnie dyrektor samouczenia się maszyn w Apple powiedział, że: „Jest to wielka szansa dla A.I. w Seattle.”.

Guestrin stwierdził również, że inżynierowie Apple’a w Seattle będą prowadzili badania nad A.I. zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, by rozwijać nowe funkcje dla „całego spektrum” produktów firmy Apple. Dodał też: „Próbujemy znaleźć najlepszych ludzi pasjonujących się sztuczną inteligencją i samouczeniem się maszyn – pasjonujących się prowadzeniem badań i patrzących daleko w przyszłość, jednocześnie wcielając te pomysły do życia w produktach, które mają wpływ na naszych konsumentów i ich zachwycają.”