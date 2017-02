Apple odkryje przyszłość iOS, macOS i więcej 5 czerwca

Apple rozpocznie tegoroczną konferencję Worldwide Developers Conference (WWDC) 5. czerwca, na której zaprezentują nową serię aktualizacji systemów iOS, macOS i prawdopodobnie watchOS oraz tvOS.

Niestety nie ma zbyt wielu wskazówek – przynajmniej na razie – na temat tego, co będzie można zobaczyć na pokazie, ale tu ostatnio Apple trzyma się spraw oprogramowania, a prezentacje nowych sprzętów zachowuje na inne pokazy. Poza tym WWDC jest wydarzeniem skupionym na deweloperach i jedynym, co jak na razie opublikowało Apple, jest kilka wyniośle napisanych zdań o tym, jak deweloperzy muszą połączyć technologię ze sztuką, aby rozwijać świat:

Technologia sama w sobie to za mało. Technologia musi zawierać kombinację sztuk wyzwolonych i humanistycznych, aby tworzyć nowe pomysły i doświadczenia, które popchną społeczeństwo naprzód. Tego lata zbierzemy tysiące genialnych umysłów reprezentujących wiele różnych punktów widzenia i talentów, aby pomogli nam zmienić świat.

Bla, bla bla. A to oznacza tyle, że za bilet trzeba będzie zapłacić 1599$.

Lecz to najwyraźniej niewielki problem zważywszy na to, że w poprzednich latach bilety sprzedawały się w czasie poniżej dwóch minut, co poskutkowało tym, że w tym roku znów oferowane są one w drodze losowania. Jak to już było w przeszłości, Apple i teraz ma zamiar udostępniać fragmenty relacji z konferencji WWDC „na żywo” za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji WWDC. Pomimo że większość sesji będzie raczej techniczna, to prezentację otwierającą konferencję zawsze warto zobaczyć.