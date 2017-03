Apple podwaja ilość pamięci wewnętrznej w iPhonie SE i iPadzie Mini 4

Koniec z 16GB i Phone’ami

Nowa, limitowana edycja czerwonych iPhone’ów 7 i 7 Plus i ulepszonych iPadów 9.7 cala, to nie jedyne, co Apple ma do zaprezentowania. Firma zwiększa pamięć wewnętrzną we wszystkich konfiguracjach iPhone’ów SE i iPadów Mini 4. iPhone SE, o najmniejszej pojemności 16GB, ma teraz 32GB, a model 64GB został porzucony na rzecz wersji 128GB. Apple zasadniczo więc podwoił ilość pamięci wewnętrznej i ostatecznie zakończył produkcję iPhone’ów w wersji z 16GB pamięci.

Dobre wieści

Ceny pozostały bez zmian. Nowy, 32GB iPhone SE kosztuje tyle samo, ile kosztował model z 16GB pamięci, czyli 399$, a model 128GB 499$. Oba trafią do sprzedaży w ten piątek, 24. marca.

W przypadku iPada Mini 4, Apple po prostu porzucił produkcję 32GB i 64GB modeli i zaprezentował jeden, 128GB. Na tej ofercie można zyskać najwięcej, gdyż w cenie wersji 32GB można otrzymać 4 razy więcej pamięci – chociaż to akurat logiczne, że klienci powinni dostać więcej za ich pieniądze, gdyż Mini 4, jeśli chodzi o osiągi, jest już trochę w tyle za innymi iPadami. 128GB model można nabyć już dzisiaj za 399$ w wersji jedynie z Wi-Fi, a za 529$ kupić można wersję obsługującą standard LTE.