Apple wraz z nową aktualizacją oprogramowania iOS 10.3 wprowadzi opcję odnajdowania słuchawek AirPods

Kto posiada słuchawki AirPods wie, jak łatwo można je zgubić. W Apple też w pewnym momencie musieli zdać sobie z tego sprawę, ponieważ według The Wall Street Journal, wprowadzają nową możliwość odnalezienia zagubionych AirPod-ów.

Apple zamierza dodać nową funkcjonalność do aplikacji Find My iPhone, która oczywiście pozwala na odnalezienie zagubionego telefonu. Nowa funkcjonalność dostępna będzie wraz z wypuszczeniem nowej aktualizacji systemu do iOS 10.3 dla iPhone-ów i iPad-ów, która pojawić ma się w ciągu kilku tygodni. Dzięki wsparciu AirPod-ów w aplikacji Find My iPhone, będzie można zobaczyć obecne lub przynajmniej ostatnie znane miejsce, w którym było etui ze słuchawkami.

Dane o położeniu etui nie będą bardzo szczegółowe, nie będzie można na przykład sprawdzić, czy słuchawki leżą na stoliku, pod łóżkiem, czy w szufladzie, ale będzie można określić, czy zostały w domu, czy w pracy. A jeżeli zgubią się same słuchawki, wtedy zaczną wydawać dźwięk, dzięki któremu będzie można je odnaleźć tak długo, jak długo będą naładowane.

Mimo wszystko, lepiej nie uprawiać parkouru w słuchawkach za 799 złotych.