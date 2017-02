Automaty do grania wprowadzają do wirtualnej rzeczywistości wiatr, zapachy, a nawet… robaki

Koei Temco Wave, firma najlepiej znana ze stworzenia serii gier Dynasty Warriors, ujawniła automat do gier (arcade cabinet), który dodaje do świta wirualnej rzeczywistości zupełnie nowe doznania. „VR Sense” jest „wielofunkcyjnym siedzeniem 3D”, wprowadzającym do wirtualnej rzeczywistości ruch, zapachy, dotyk, wiatr, ciepło, zimno, deszcz, czy mgiełkę.

Wydaje się ona jednak nie być maszyną zaprojektowaną do użytku domowego, a raczej do uwalniania ludzi od ich gotówki w parkach rozrywki itp. Urządzenie startuje z trzema grami. Pierwszą z nich jest GI Jockey Sense, która oferuje graczom „niedoścignione doświadczenia” dzięki siedzeniu 3D, które rusza się lub wibruje – tworzy też wiatr, deszcz i śnieg (!).

Drugą jest Horror Sense, która jest pewnego rodzaju wariacją na temat Resident Evil, z emocjami wzmaganymi przez ruch siedziska oraz ” robakami spadającymi z sufitu i małymi rzeczami biegającymi po podłodze”.

Aż w końcu jest wersja 3D serii gier Dynasty Warriors, pozwalająca na „odczucie ognia i gorąca w środku wojny”. A to wg firmy dzięki „realistycznemu odwzorowaniu płomieni pokrywających pole walki”.

Koei Temco nie ujawnili jakiego zestawu VR używają do kabiny VR Sense, jeśli w ogóle jakiegoś używają, ani nie wspomnieli o cenie, dacie wprowadzenia na rynek, czy jakichkolwiek innych szczegółach, ale więcej ujawnić mają na targach rozrywki Japan Amusement Expo 2017, które rozpoczną się w piątek, 10 lutego.