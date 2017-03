Badania nad laserami pulsowymi mogą doprowadzić do powstania ultraszybkich komputerów

Mowa tu o komputerach 100 tys. razy szybszych niż obecne.

Komputery działające 100.000 razy szybciej niż te obecne mogłyby na zawsze odmienić nasze życia. Mogłyby pomóc m.in.: w szybszym odkrywaniu odległych planet, albo w wykrywaniu chorób w o wiele, wiele wcześniejszym stadium. Zespół naukowców, łącznie z inżynierami z Uniwersytetu w Michigan wierzy, że odkrył metodę by osiągnąć ten cel przy użyciu impulsów lasera. Badacze zaprezentowali metodę na kontrolowanie „femtosekundowych” (kwadrylionowa część sekundy) impulsów światła, które mogą przenosić elektrony szybko i wydajnie. Uniwersytet w Michigan twierdzi, że jest to krok w stronę „elektroniki fal światła” i w rezultacie komputerów kwantowych.

We współczesnych komputerach, niektóre elektrony przepływające przez półprzewodniki zderzają się ze sobą i uwalniają energię w postaci ciepła. Nie jest to zbyt wydajne. Naukowcy jako półprzewodników użyli kryształków selenku galu i krótkich impulsów lasera skierowanych prosto na nie. Te impulsy przenoszą elektrony z jednego, wyższego poziomu energetycznego, na drugi. Gdy elektrony powracają z wyższych poziomów energetycznych, emitują jeszcze krótsze impulsy.

Te niezwykle krótkie impulsy mogłyby być używane do szybkiego odczytywania lub zapisywania informacji w elektronach, ale aby to było możliwe, najpierw trzeba nauczyć się kontrolowania tych impulsów. Zespół odkrył, że zmiana położenia kryształków pomogła im w kontrolowaniu tego dokąd i w jaki sposób przemieszczają się elektrony. „Ponieważ impulsy femtosekundowe są na tyle szybkie, by móc przejąć elektron pomiędzy stanem pobudzenia, a spoczynku, potencjalnie mogą być one użyte w komputerach kwantowych, gdzie pobudzone elektrony mogłyby być używane jako qbit (jednostka informacji kwantowej)”.

Podczas gdy do wykonania jest jeszcze bardzo wiele pracy zanim zobaczymy tę metodę użytą w komputerach kwantowych, to jednak jest to wielki krok w tym kierunku. Jak powiedział Rupert Huber, profesor z Uniwersytetu w Rosenburgu:

„Przez ostatnich kilka lat my i inne zespoły odkryliśmy, że oscylujące pole elektryczne ultrakrótkich impulsów laserowych faktycznie jest w stanie poruszać elektrony w ciałach stałych w tę i z powrotem. Każdy natychmiast stał się tym faktem podekscytowany, ponieważ ktoś może będzie w stanie wykorzystać tę zasadę do zbudowania komputerów przyszłości, z procesorami o częstotliwości taktowania od 10 do setek tysięcy razy szybszej od znanej nam elektroniki.”