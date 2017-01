Banki zapowiadają podwyżki opłat za prowadzenie konta

Artykuł sponsorowany

Czy Twój rachunek nadal Ci się opłaca?

Propozycje zwiększenia obciążeń finansowych banków przełożyły się na podwyżki cen świadczonych przez nie usług. Jako pierwszy, w minionym roku, takie podwyżki zadeklarował PKO BP. Dziś już wiadomo, że droższych banków będzie w Polsce znaczniej więcej! Które banki już zapowiedziały zmiany w cennikach?

W których bankach będzie drożej?

O zmianach w cenniku opłat za korzystanie z kont osobistych poinformował ING Bank Śląski (nowe ceny będą obowiązywały od 1 marca 2017 r.) oraz Alior Bank (data wejścia w życie nowego cennika to 27 marca br.). Warto dodać, że zmieniony cennik Alior Banku będzie obowiązywał również dotychczasowych klientów BPH.

Wcześniej, bo już w lutym, podwyżki dotkną klientów mBanku. Niemiłe niespodzianki czekają również posiadaczy kont w Banku Pocztowym i Citi Handlowym. Można oczekiwać, że w kolejnych tygodniach do listy dołączą kolejne podmioty.

Za co zapłacimy więcej?

Zmiany w cennikach będą dotyczyły różnych produktów, wiele bowiem zależy od polityki cenowej konkretnego banku. Podwyżkom mogą ulec m.in.:

opłaty za przelewy dokonywane w banku lub w niektórych przypadkach – za przelewy internetowe (zarówno na koncie osobistym, jak i walutowym, czy oszczędnościowym),

opłaty ponoszone w związku z wpłatami i wypłatami gotówki w oddziale banku lub bankomacie (należy zwrócić uwagę na opłaty za korzystanie zarówno z bankomatów danego banku, jak i bankomatów prowadzonych przez inne podmioty),

opłaty miesięcznych za prowadzenie konta,

opłaty za korzystanie z karty płatniczej,

opłaty za przewalutowanie transakcji zagranicznych.

Bank zawsze można zmienić

Polacy niechętnie zmieniają raz wybrany bank. To błąd! Monitorowanie cenników (choćby sporadyczne) i decyzja o zmianie banku pozwala zatrzymać w kieszeni dość pokaźne kwoty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty można wspierać się różnego rodzaju zestawieniami rachunków bankowych, np. rankingiem Kontomaniaka.pl: https://www.kontomaniak.pl/ranking-kont-osobistych. Trzeba przy tym pamiętać, że tego rodzaju listy są tworzone na podstawie określonej polityki, pozwalającej spośród dziesiątek kont bankowym wyłonić te najlepsze, odpowiadające potrzebom dużej rzeszy użytkowników.

Jak wybrać najlepsze konto osobiste?

Aby wybrać konto dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz własnych możliwości warto przyjrzeć się cenom i jakości usług, z których najczęściej korzystamy, np. w zakresie cen: osoba, która posługuje się głównie gotówką powinna zwrócić uwagę przede wszystkim na opłaty związane z jej wpłatą i wypłatą z konta. Jeśli ktoś często dokonuje transakcji walutowych, to dla niego zdecydowanie istotniejsze będą opłaty za przelewy międzynarodowe oraz przewalutowanie.

Co jeszcze należy ocenić przy wyborze konta bankowego? Niekiedy nie sprawdzamy ilości i lokalizacji placówek oraz bankomatów wybranego podmiotu. Choć na co dzień może to nie mieć większego znaczenia, to w przypadku podniesienia opłat za usługi bankowe lub konieczności przeprowadzenia nietypowej transakcji łatwy dostęp do banku jest nie do przecenienia.

Dla niektórych osób ważny może być też dostęp do usług dodatkowych, np. możliwość otwarcia konta oszczędnościowego, czy konta firmowego.

Pamiętajmy, że nawet jeśli bank kusi darmowym otwarciem konta (co często mylone jest z darmowym prowadzeniem konta), czy brakiem opłat za powszechnie wykorzystywaną usługę (np. przelewy internetowe) to wcale nie znaczy, że ta oferta jest atrakcyjna dla konkretnego klienta. Decyzji o wyborze konta bankowego nie należy podejmować pochopnie, ani zanadto polegając na poleceniach znajomych. Może się bowiem okazać, że mają oni inne potrzeby w zakresie obsługi własnych finansów.

