Bankowe aplikacje mobilne. Które oferują najwięcej możliwości

We współczesnym świecie, nie sposób wręcz obejść się bez smartfonu czy tabletu i obsługiwanych przez nie aplikacji. Nie dziwota więc, że coraz więcej firm, zatrudnia rzesze specjalistów w celu stworzenia „apki”, która ułatwi współpracę z klientami, a przy okazji będzie dobrą kartą przetargową na konkurencyjnym rynku. Potencjał, jaki niosą ze sobą aplikacje mobilne, zauważyły także banki i od jakiegoś czasu prześcigają się, w coraz to większym zakresie możliwości i operacji finansowych, których można dokonać kilkoma kliknięciami.

Nie ma co ukrywać, że dobrze przygotowana i funkcjonalna aplikacja, przyciąga klientów, zwłaszcza tych młodszych – nieco lepiej obeznanych ze współczesną technologią, dla których większe znaczenie ma możliwość obsługi konta z telefonu czy tabletu.

Tego typu aplikacje, to przede wszystkim łatwy i szybki sposób na dokonywanie transakcji finansowych w praktycznie każdym zakątku globu. Jedyne czego potrzebujemy to sprawny smartfon i dostęp do internetu.

Co trzeba wziąć pod uwagę?

Rozważając nad jakością i funkcjonalnością bankowych aplikacji mobilnych, należy zwrócić uwagę na kilka czynników:

Dostęp do bankomatów

Mianowicie, czy za pomocą aplikacji mobilnej, będziemy mieć możliwość podjęcia naszych pieniędzy z bankomatu. Chodzi tu wpisanie w bankomacie specjalnego kodu, który pozwoli na wypłatę gotówki. Uwaga, nie wszystkie bankomaty oferują taką możliwość.

Programy lojalnościowe

Rabaty, promocje i zniżki – czyli wszystkie bonusy, które zyskujemy dzięki korzystaniu z aplikacji mobilnej.

Płatności sklepowe

Podobnie jak w przypadku wypłat za pomocą aplikacji, niektóre z nich oferują również możliwość dokonywania opłat za pomocą specjalnego kodu, który wpisujemy w sklepowym terminalu.

Rodzaje logowania

Mianowicie opcje, które poniekąd zabezpieczają nasze aktywa w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu. Mogą to być – PIN, hasło, znak lub odcisk palca.

Interfejs i szata graficzna

Czyli generalna prezencja aplikacji. Chodzi tu głównie o przejrzystość, która w maksymalnym stopniu ułatwia korzystanie z mobilnej bankowości. Przykładowo – ilość „kliknięć” potrzebnych do wykonania konkretnej transakcji czy czynności.

Które banki oferują aplikacje mobilne

Smartfony i tablety stały się dzisiaj na tyle popularne, że dostęp do aplikacji mobilnej to absolutna podstawa. Tak więc niezależnie od tego w jakim banku posiadacie rachunek (sprawdź najlepsze oferty kont bankowych), najpewniej gwarantuje on dostęp do aplikacji mobilnej (lepszej lub gorszej).

Bankowość mobilna – przegląd aplikacji

Szukając wyróżniających się aplikacji związanych z bankowością mobilną wspomnieć należy o:

ING Mobile

Przejrzysty interfejs został tu ciekawie połączony ze sporą funkcjonalnością. Dzięki tej aplikacji możemy wypłacać gotówkę z bankomatów, jak i dokonywać płatności w sklepach. Dodatkowo mamy tu dostęp do aż 3 rodzajów logowania – a więc i ochrony naszych pieniędzy.

MBank

Kolejna, bardzo dobrze wykonana „apka”, jej jedyną wadą jest tylko jeden dostępny sposób logowania. Poza tym, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

PKO BP

Również w tym przypadku, każdy klient, który zdecyduje się na skorzystanie z aplikacji mobilnej, powinien być w pełni zadowolony z możliwości jakie oferuje iPKO. Płatności sklepowe, wypłaty z bankomatów, programy lojalnościowe – a to wszystko w twoim telefonie.

Podsumowując

Decydując się na założenie rachunku osobistego w danym banku, sprawdźmy możliwości, jakie daje nam, oferowana przezeń, aplikacja mobilna. Trzeba pamiętać, że najlepsze ofert kont bankowych, to nie tylko darmowe przelewy czy wypłaty z bankomatów, ale także dostęp do swoich funduszy w każdym miejscu i czasie.