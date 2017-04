Biuro rachunkowe czy księgowość internetowa, co wybrać?

Artykuł partnera

Prowadzenie własnej działalności, to dla wielu przepis na sukces. Dążenie do dużych pieniędzy nierzadko wiąże się z wieloletnimi staraniami, skrupulatną realizacją planów biznesowych i oczywiście z rzetelną księgowością. To własnie ona pozwala nam planować rozwój firmy i kreować wizje przyszłości. Dla początkujących jest jednak obrazem strasznie trudnego obowiązku. Tymczasem wcale tak być nie musi!

Papierkowa robota

Czasy, kiedy wszystko trzeba było wypisywać ręcznie już dawno za nami. Co więcej, dzisiaj odpowiedzialność za prawidłowe przekalkulowanie bierze za nas specjalne oprogramowanie dla firm, które nie tylko wystawia faktury, ale także obejmuje znacznie szerszy zakres funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności.

Tradycyjna księgowość

Wielu młodych przedsiębiorców otwierających swoją firmę decyduje się na powierzenie obowiązku prowadzenia rachunkowości doświadczonym księgowym. Z całą pewnością korzystanie z tradycyjnego biura rachunkowego jest dogodnym rozwiązaniem, gdyż cała odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia zostaje przekazana do owego biura. Przedsiębiorca musi jedynie dostarczać faktury i odbierać blankiety do wpłaty za podatki oraz ubezpieczenie. Zatem ograniczamy się jedynie do odwiedzania księgowego maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Zalety z księgowości offline

Poza wymienionymi powyżej istnieją jeszcze inne, dość ważne zalety dla których warto skorzystać z biura rachunkowego offline. Do takich należy między innymi reprezentacja przedsiębiorcy w różnych urzędach. Księgowy może więc nie tylko rozliczyć czy przekazać deklarację do US lub ZUS, ale także pomóc nawet w otwarciu firmy. Załatwi wszelkie formalności z tym związane, co dla wielu początkujących jest niezwykle wielkim atutem. Ponadto tradycyjny księgowy w godzinach pracy służy również poradą np. odnośnie wystawiania faktur czy ustaw podatkowych.

Księgowość internetowa

W dzisiejszych czasach wiele spraw można jednak załatwić zdalnie. Tak jest też w przypadku księgowości. Istnieje bowiem coś takiego jak biuro rachunkowe online, które nie tylko zadba o prawidłowe rozliczenia podatkowe, ale także pomoże w prowadzeniu rachunkowości firmy. Do tego typu rozwiązań przekonuje się dzisiaj coraz więcej przedsiębiorców, szczególnie tych zabieganych, którzy cenią sobie każdą minutę. Księgowość internetowa pozwala bowiem na dostęp 24/h przez 7 dni w tygodniu. To dla wielu biznesmenów jest atut na wagę złota!

Co zyskujemy decydując się na internetowe biuro rachunkowe?

Do długiej listy zalet takiego rozwiązania musimy zaliczyć niewątpliwie fakt, że w jednym miejscu znajdziemy rozwiązania na wszelkie formalności związane z prowadzeniem działalności oraz rachunkowością w firmie. Choć wszystko zależy od oferty. Niektóre biura rachunkowe online w swojej ofercie posiadają również darmowy program do wystawiania faktur, co jest wręcz podstawą każdego przedsiębiorcy. Odpowiednio zoptymalizowany program do księgowania pozwoli szybko i sprawnie rozliczyć miesiąc podatkowy.

Programy do księgowości to nie wszystko!

Poza oczywistym dostępem do intuicyjnego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie kpir czy wystawianie faktur, księgowość online to także stały dostęp do dokumentów pozwalający w razie potrzeby natychmiastowe skorygowanie błędu. Co więcej firmy świadczące tego typu usługi jak np. biuro24.pl, oferują również rachunkowość online – czyli pełne prowadzenie księgowości Twojej firmy przez internet, bez wychodzenia z domu, ze stałym dostępem do dokumentów.

Pełna rachunkowość online

Księgowość prowadzona przez internet, to najlepsze rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy liczą każdą minutę. Dzięki niej można nie tylko pozbyć się niemalże wszystkich obowiązków związanych z rachunkowością firmy. Podatkowa księga przychodów i rozchodów czy pozostała księgowość leży bowiem po stronie biura rachunkowego świadczącego swoje usługi online. Przez internet komunikujesz się nie tylko w razie pytań, ale także zlecasz wystawianie faktur, rozliczenia czy wypełnianie wniosków i deklaracji. Jednym słowem decydując się na biuro rachunkowe online nie potrzebny Ci żaden program księgowy czy program do faktur, a księga przychodów i rozchodów nie jest w ogóle dla Ciebie zmartwieniem. W tym przypadku skupiasz się tylko i wyłącznie na rozwoju i prowadzeniu swojego biznesu!

Reasumując powierzenie księgowości swojej firmy biurom rachunkowym jest najlepszym rozwiązaniem nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo i pewność prawidłowych rozliczeń podatkowych. To także zyskanie dodatkowego czasu, który można przeznaczyć na rozwój własnego biznesu lub po prostu relaks z rodziną. A jeśli dodatkowo wybierzemy opcję rachunkowości online, zyskujemy jeszcze więcej wolnego czasu i jeszcze większą kontrolę nad swoimi rachunkami w firmie. Takie rozwiązanie pozwala również wystawiać faktury z dowolnego miejsca na ziemi, o dowolnej godzinie i bez potrzeby noszenia przy sobie pliku dokumentów. Kilka kliknięć i gotowe! Proste, szybkie i bezpieczne!

Artykuł został przygotowany przez doświadczony zespół firmy biuro24h.pl. Biuro rachunkowe wdrażające innowacyjne rozwiązania dla księgowości online.