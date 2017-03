Biznesowe laptopy od Lenovo – który wybrać?

Artykuł partnera

Urządzenia przeznaczone do pracy biurowej charakteryzują się zupełnie innymi właściwościami niż modele użytku domowego bądź platformy gamingowe. W tym przypadku liczy się bowiem przede wszystkim wysoka kultura pracy, wytrzymałość oraz stabilne działanie z ograniczonym poborem mocy.

Właśnie tymi kryteriami najczęściej kierują się producenci sprzętu podczas przygotowywania modeli należących do grupy biznesowej. Przykładem na to jest seria Lenovo ThinkPad, której reprezentantami są modele E450 i E550.

Szybkość działania

Podczas analizy urządzeń biurowych, łatwo można dojść do wniosku, że to nie jak najwyższa wydajność jest najważniejsza. Co więcej, bardzo często schodzi ona na dalszy plan. Jest to doskonale widoczne w specyfikacji poszczególnych modeli.

W wielu przypadkach skorzystać możemy z procesorów niskonapięciowych, które charakteryzują się przede wszystkim niskim poborem mocy. Zarówno Lenovo E450, jak i E550 wyposażone zostały w układy Intel Core piątek generacji, oznaczone symbolem U (Ultra Low Voltage). Nie są to procesory najwydajniejsze, jednak ich możliwości z pewnością okażą się wystarczające w ramach pracy biznesowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ich niski pobór mocy przekłada się na niewielkie obciążenie komputera, a także na generowanie niskich temperatur.

Decydująca o wyborze konkretnego modelu będzie z pewnością karta graficzna. W wielu laptopach biznesowych występuje ona w formie zintegrowanej, jednak modele Lenovo E550 oraz E450 wyposażane są również w jednostki dedykowane.

Pod tym względem na nieco więcej liczyć można w przypadku modelu E550. Jego najmocniejsza konfiguracja pracuje bowiem na karcie AMD Radeon R7 M265, podczas gdy Lenovo ThinkPad E450 posiada nieco słabszą jej odmianę – R7 M260.

Oba laptopy mogą pochwalić się natomiast obsługą maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Są to kości typu DDR3 o częstotliwości taktowania 1600 MHz, a więc typowej dla biznesowych urządzeń ze średniej półki jakościowej.

Jaki ekran?

Omawiane laptopy najbardziej różnią się pod względem posiadanych matryc. Lenovo ThinkPad E550 posiada bowiem ekran o przekątnej 15,6 cali, natomiast model E450 14 cali.

Jak to zwykle bywa, ostateczny wybór zależy od profilu naszej pracy. Większy ekran z pewnością okaże się dużo wygodniejszy, jeżeli zamierzamy pracować przede wszystkim przy biurku – w takich warunkach odpowiednio duża przestrzeń robocze ma bowiem ogromne znaczenie. Laptop 14-calowy mógłby okazać się więc zbyt mały.

Przewagę zdobywa on jednak poza biurem. Jego mniejsze rozmiary staną się bowiem atutem przede wszystkim w podróży. Używanie w pociągu czy autobusie laptopa pełnowymiarowego będzie niewygodne, dlatego warto pokusić się o coś mniejszego.

Oba laptopy zakupić można w wersjach z dyskiem HDD bądź SSD. Pierwszy z nich charakteryzuje się większa pojemnością, ale wolniejszym działaniem i mniejszą wytrzymałością mechaniczną, dlatego warto decydować się na niego w ramach wspomnianej pracy przy biurku. Model SSD okaże się natomiast przydatny głównie w podróży.

Ostateczny wybór może zostać uzależniony także od ceny omawianych laptopów. Model Lenovo ThinkPad E450 kosztuje od 4 do nieco ponad 5 tysięcy złotych, natomiast wersja E550 jest zazwyczaj o kilkaset złotych droższa. Jeżeli więc zależy nam przede wszystkim na mobilności, decydujmy się na model tańszy – drugi z nich będzie przydatny przede wszystkim przy biurku.