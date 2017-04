Ceny transferowe – co należy o nich wiedzieć?

Artykuł partnera

Na pewno każdy przedsiębiorca spotkał się z terminem ceny transferowej, jednakże dla wielu nadal jest to zagadka. Przestrzegamy – jest to temat, którego nie można zaniedbać, ponieważ skutki są mocno odczuwalne. Sprawdź wszystko, co musisz wiedzieć o obowiązku dokumentacyjnym i cenach transferowych.

Temat głównie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadzą wiele transakcji sprzedażowych z podmiotami, których siedziby mieszczą się w tak zwanych „rajach podatkowych”. Niedopełnienie obowiązku przez prowadzących działalność gospodarczą, może mieć dotkliwe skutki w postaci horrendalnie wysokich kar finansowych – sięgających niekiedy milionów złotych, a nawet pozbawienia wolności. Dlatego, aby nie stracić całej ciężkiej pracy – wystarczy zaznajomić się z tematem.

Ceny transferowe i wymagana dokumentacja

Czym właściwie są ceny transferowe? Wedle definicji oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, są to ceny, wg których przekazywane są towary, usługi czy dobra niematerialne dla innych podmiotów. To zjawisko, jak już zostało to wspomniane, dotyczy również zawierania transakcji z firmami, których siedziba mieści się w rajach podatkowych, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

Przy cenach transferowych występuje obowiązek dokumentacyjny, który określony jest w ustawie o podatku dochodowym. Jak każdy przepis, tak i tutaj nałożone są pewne limity, po przekroczeniu których występuje obowiązek tworzenia dokumentacji, m.in.:

20 000 euro, gdy transakcje są przeprowadzane z firmami, których siedziba mieści się w rajach podatkowych,

30 000 euro, gdy świadczy się usługi (lub sprzedaż towarów) o wartości prawnych lub niematerialnych,

100 000 euro, gdy transakcje przekroczyły 1/5 kapitału zakładowego jednej ze stron w transakcji,

50 000 euro w każdej innej sytuacji, która nie została wyżej opisana.

Zaniedbania związane z brakiem prowadzenia dokumentacji cen transferowych

Wszelkie zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji firmy, przy kontroli grozi sankcjami finansowymi, a w przypadku cen transferowych – nawet pozbawieniem wolności! Dotyczy to również błędnego prowadzenia dokumentacji. Dlatego tego typu formalności najlepiej jest pozostawić Biurom Rachunkowym, które mają w tym doświadczenie. Czym grozi pomyłka? Na dole znajduje się lista kar, jakie są stosowane w tego typu przypadkach: