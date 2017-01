Chiny stworzą pierwszy na świecie superkomputer klasy exascale

Budowa superkomputerów jest częścią cyfrowego wyścigu zbrojeń, a Chiny szybko prą do przodu, by znaleźć się na prowadzeniu. W zeszłym roku zaprezentowali najszybszy na świecie superkomputer Sunway TaihuLight. W tym roku, według krajowej agencji prasowej Xinhua, rząd Chin wyznaczył sobie za cel stworzenie pierwszego na świecie prototypu komputera w exaskali; maszynę zdolną do wykonywania tryliona obliczeń na sekundę (exaflop). Tyle, ile wykonuje ludzki mózg.

Prototypowy komputer będzie gotowy przed końcem roku, jak twierdzą naukowcy z chińskiego Narodowego Centrum Superkomputerów, ale końcowy produkt nie będzie działał jeszcze przez kilka najbliższych lat. Można się spodziewać, że pełny system obliczeniowy i dodatki (programy) do niego będą dostępne w roku 2020. Nowy superkomputer exaskalowy ma być 200 razy potężniejszy od pierwszego chińskiego komputera petaflopowego Tianhe-1, uznanego w 2010 roku za najszybszy komputer na świecie.

Nie jest do końca jasne ile ten prototypowy komputer będzie miał wspólnego z dokończonym już systemem w 2020 roku, ale wieści sugerują, że Chiny będą pierwszymi, którzy osiągną ten kamień milowy.

Wiele krajów, w tym USA i Japonia również planują stworzenie superkomputera exaskalowego. Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) zaplanował zbudowanie takiego komputera na rok 2023.

USA w 2015 roku zablokowały eksport do Chin chipów Intela, do ich najszybszego wtedy superkomputera w obawie, że Chiny wykorzystają go do badań nuklearnych. Wtedy Chiny stworzyły sobie jeszcze szybszy system: Sunway TaihuLight, używając swoich własnych procesorów.