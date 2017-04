Ciągle mała świadomość utraty danych

Powody do obaw mają zarówno firmy i jak i użytkownicy końcowi – problem cyberprzestępczości jest już częścią naszej codziennej rzeczywistości a brak świadomości zagrożeń może nas sporo kosztować.

Acronis, globalny lider w dziedzinie rozwiązań do backupu hybrydowych środowisk, składowania i ochrony danych przeprowadził ankietę złożoną z 8 pytań w krajach (USA, UK, Australia, Niemcy, Francja i Japonia) wśród użytkowników prywatnych i firm, której celem było zbadanie świadomości na temat zagrożeń utraty danych a także znajomości i wykrywania ataków typu Ransomware.

Jednym z głównych odkryć badań to ogromna skala zagrożeń, z która muszą się mierzyć zarówno firmy jak i użytkownicy domowi na co dzień a także pokazanie braku odpowiedniej świadomości i wiedzy, jak walczyć cyber-zagrożeniami.

„Badanie to ujawniło poważne rozbieżności między potencjalnymi profilami, przypisanymi do danych respondentów a tym, co faktycznie zostało wykonane w celu ochrony tych danych”, powiedział Serguei Beloussov, CEO, Acronis. „Dotyczy to zarówno rynku konsumenckiego jak i przedsiębiorstw.

„Kopia zapasowa nadal pozostaje najbardziej skuteczną szczepionką przeciwko utracie danych. Niedrogie oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych jest łatwo dostępne, zatem nie ma tu usprawiedliwienia dla świadomej utraty danych lub narażania ich na ataki cyberprzestępców „.