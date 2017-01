Clicktrans.pl – zorganizuj transport w Internecie

Artykuł partnera

Szukasz zaufanej firmy transportowej – wertujesz gazety, ogłoszenia, portale społecznościowe. Łatwo się w tym wszystkim zgubić, a na Clicktrans.pl wszystkie potrzebne Ci informacje znajdziesz w jednym miejscu. Clicktrans to serwis internetowy, którego zadaniem jest łączenie osób szukających transport dla swojej przesyłki, z przewoźnikami, którzy mogą wycenić i zrealizować ten transport. Od wielu lat zadowoleni użytkownicy przekonują się, że szukanie transportu nie musi być kosztowne i czasochłonne.

Wchodzę na Clicktrans.pl i co dalej?

Jeśli szukasz transportu dowolne rzeczy wystarczy, że wystawisz bezpłatne ogłoszenie o przesyłce – nie zajmuje to więcej niż minutę! Opisując przedmiot, który chcemy przesłać wybieramy odpowiednią kategorię, termin oraz adres nadania i dostawy. Za chwilę otrzymamy oferty od przewoźników, którzy w wybranym czasie kursują na wyznaczonej trasie.

Dodatkowo nie musisz martwić się o wagę czy wymiary przesyłki. Z Clicktrans możesz transportować dosłownie wszystko i wszędzie. Przeprowadzki, meble, zwierzęta, transport motocykla, pieca czy traktora. W bazie jest ponad 15 tysięcy przewoźników, podróżujących codziennie na różnych trasach w Polsce i Europie. Aby nie wracać „na pusto” ważne jest dla nich odpowiednie dobieranie i organizowanie zleceń, – dlatego skłonni są dać Ci tak atrakcyjną wycenę, zwłaszcza, jeśli i tak jadą w tym samym kierunku, w którym zmierza Twoje przesyłka.

Bez opłat i bezpiecznie

Clicktrans.pl to platforma aukcji transportowych, darmowa dla użytkowników szukających transportu. Co więcej nawet otrzymywanie wycen od przewoźników nie jest w żaden sposób obligujące. Jeśli wyceny, które otrzymałeś nie satysfakcjonują Cię, nie musisz wybierać żadnej z nich. Możesz szukać transportu w inny sposób lub po prostu wystawić ogłoszenie jeszcze raz i otrzymać nowe wyceny.

Clicktrans.pl proponuje rozwiązanie korzystne dla użytkowników i przewoźników – oszczędzamy na transporcie (oferowane kwoty są niższe nawet o 60% niż ceny proponowane przez pocztę lub kurierów), przewoźnicy zyskują zlecenia, które realizują „przy okazji”, ponieważ i tak będą jechać tą trasą.

Chcę przewieźć motocykl. Czy mogą zrobić to z Clicktrans.pl?

Tak! Wystarczy, że wystawisz darmowe ogłoszenie, opiszesz krótko co chcesz przewieźć i wskażesz miejsce docelowe, do którego ma on dotrzeć. Po chwili możesz już wybierać z pośród wycen dostępnych pod Twoim ogłoszeniem.

Klikając na nazwę przewoźnika możesz dotrzeć do jego profilu, na którym znajdują się istotne informacje takie jak ilość wykonanych zleceń, to czy miał już doświadczenie w transporcie motocykli oraz komentarze klientów.

Clicktrans działa również w wersji anglojęzycznej (clicktrans.com) i hiszpańskojęzycznej (clicktrans.es).

Potrzebuję przewieźć meble do nowego mieszkania. Czy znajdę przewoźnika na Clicktrans.pl?

Oczywiście. Możesz wystawić darmowe ogłoszenie o transporcie mebli. Wielu przewoźników szukających zleceń w serwisie Clicktrans specjalizuje się w przewozie mebli, stąd wiedzą jak się z nimi obchodzić i jakie zabezpieczenia oraz środki ostrożności w trakcie jazdy są wymagane. Podczas wstawiania ogłoszenia, można też zaznaczyć opcję wniesienia i zniesienia mebli przez firmę transportową.