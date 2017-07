Co oznacza „connected car”?

„Connected car” to samochód posiadający dostęp do sieci Internet. Wdrożenie tej technologii pozwoliło na rozwój wielu usług, które sprawiają, że codzienna eksploatacja stała się dużo łatwiejsza i przyjemniejsza. Producenci prześcigają się w wymyślaniu i wdrażaniu funkcjonalności, które mają pomagać kierowcom.

Eksperci dzielą te funkcjonalności na następujące segmenty:

Wsparcie podróży

Pod tym hasłem kryją się wszelkie aplikacje i systemy związane z nawigacją satelitarną i usługami lokalizacyjnymi. Dzięki ich wdrożeniu i nieustannemu rozwojowi, przemieszczanie z punktu A do punktu B stało się szybsze i tańsze. Połączenie z siecią sprawia, że aplikacje nawigacyjne nie tylko pokazują najkrótszą lub najszybszą trasę, ale zapewniają kierowcom informacje o aktualnych warunkach drogowych. Najnowocześniejsze rozwiązania wspierają kierowców w znajdowaniu miejsc parkingowych, przekazują informacje pogodowe, zapewniają informacje dotyczące natężenia ruchu. Za ich pomocą można poznać rozkłady jazdy pociągów lub tabele przylotów i odlotów. Wszystkie te funkcjonalności pomagają w tym by podróż była jak najbardziej efektywna i umożliwiają jej dokładne zaplanowanie.

Zarządzanie eksploatacją pojazdu

Nowoczesne systemy diagnostyczne sprawiają, że eksploatacja pojazdu staje się łatwiejsza i mniej kosztowna. Natomiast dzięki połączeniu pojazdu z siecią informacje dotyczące jego stanu mogą być przekazywane bezpośrednio do serwisu. Dzięki temu doradcy serwisowi mogą zadbać by wymiana elementów eksploatacyjnych była wykonana dokładnie wtedy, gdy jest to konieczne. W niektórych przypadkach możliwe jest również wykonywanie zdalnych napraw. Dodatkowo serwis może przekazywać kierowcom porady, dzięki którym mogą oni generować dalsze oszczędności lub przedłużać bezawaryjne użytkowanie swoich aut.

Bezpieczeństwo

Kolejnym segmentem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. Systemy bezpieczeństwa nie tylko informują kierowców o zagrożeniach na drodze czy lokalizacji pojazdu, ale są także w stanie monitorować ich zachowania i sugerować zmiany. Nowoczesne rozwiązania telematyczne wyłapują zachowania mogące być uznane za niebezpieczne, jak na przykład przekroczenia prędkości, gwałtowne hamowania czy jazda w zbyt bliskiej odległości od poprzedzającego pojazdu. Kierowcy mogą otrzymywać te dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu są w stanie szybko zareagować i zminimalizować ryzyko.

Rozrywka

Jazda samochodem powinna być bezpieczna i efektywna. Ale nie można zapominać o rozrywce. Dzięki połączeniu z Internetem pojazd może stać się prawdziwym centrum multimedialnym, a kierowcy i pasażerowie mogą korzystać ze wszelkich możliwości jakie oferuje Internet. Serwisy VOD? Serwisy muzyczne? Media społecznościowe? To wszystko jest teraz dostępne także w samochodzie. A całość zaprojektowana jest w taki sposób, by nie wpływać negatywnie na poziom bezpieczeństwa.

Connected car, a zarządzanie flotą

Dziś skuteczne zarządzanie flotą stało się dużo łatwiejsze dzięki firmom oferującym platformy lokalizacyjne. Niewątpliwie wpływ na to miało upowszechnienie internetu oraz technologii GPS. Dawniej monitorowanie floty wymagało od przedsiębiorcy odpowiedniej wiedzy logistycznej. Niejednokrotnie osoba odpowiedzialna za flotę mimo profesjonalnego przygotowania merytorycznego nie miała możliwości zebrania wszystkich potrzebnych danych.

Nowoczesne rozwiązania telematyczne dają możliwość monitorowania i lokalizowania jednostki w czasie rzeczywistym. Wszystko za sprawą systemu monitoringu pojazdów. Takie rozwiązania przekładają się przede wszystkim na bezpieczeństwo kierowców oraz aut, którymi podróżują. Zarządcy floty odpowiednio wcześnie mogą zareagować na nieprawidłowości związane ze stanem technicznym pojazdu, zużyciem paliwa, przestrzeganiem przepisów przez kierowców lub samą trasą przejazdu.

Oszczędności generowane przez systemy monitoringu przekładają się na przyspieszony rozwój przedsiębiorstwa.

