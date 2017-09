Co potrafi nowoczesna kamera samochodowa i czy warto ją mieć?

Artykuł sponsorowany

Kamery samochodowe stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Jeśli nie zagłębimy się w temat, mogą wydawać się po prostu kolejnym modnym gadżetem. Rejestratorowi jazdy daleko jednak do przedmiotu zbytku – bo w sytuacjach nieprzewidzianych ten niepozorny przedmiot może uratować nas przed przykrymi konsekwencjami i pomóc w sytuacjach spornych.

Na drodze często występują sytuacje stresowe – i choćbyśmy dokładali wszelkich starań, nie możemy tego zmienić. Mamy wpływ na siebie, swoją kondycję i zachowanie – nie odpowiadamy jednak za innych. Brawura, prowadzenie pod wpływem alkoholu, a najczęściej zwykła nieostrożność są przyczynami wypadków i zdarzeń drogowych.

Czy warto zainwestować w rejestrator jazdy?

Od tego, kto zawinił w wypadku czy incydencie drogowym może zależeć wiele. Na szali leży sprawiedliwość, pieniądze z ubezpieczenia, mandaty, punkty karne, reputacja, a czasami nawet wolność. Nie mówiąc też o pozostałych kwestiach moralnych, takich jak poczucie winy bądź chęć uniknięcia pewnych zdarzeń w przyszłości.

Rejestrator jazdy pomoże w ustaleniu prawdy o zdarzeniu drogowym, nawet jeśli sami nie jesteśmy jej pewni. Pozwoli ustalić sprawcę incydentu czy wypadku nawet przy braku świadków i przeanalizować sytuację bez pośpiechu. Dodatkowo, powrót do zdarzenia może sprawić, że unikniemy podobnych sytuacji w przyszłości.

Nagranie i zgłoszenie niedopuszczalnych zachowań kierowców to często moralny obowiązek – dzięki kamerom samochodowym jest to możliwe. Brak poczucia bezkarności to większe bezpieczeństwo i jest to chyba najlepszy argument przemawiający za korzystaniem z rejestratorów. Warto jednak przeanalizować dostępne na rynku modele pod kątem jakości oraz ciekawych funkcji.

Kamery samochodowe marki Xblitz

Godne polecenia są m.in. rejestratory marki Xblitz. Bezawaryjność idzie tu w parze z solidnym wykonaniem i konkurencyjną ceną. Atutem jest ponadto obszerny wybór modeli i zapewnienie dodatkowych funkcji. Kamery samochodowe Xblitz gwarantują doskonałą jakość obrazu już w najtańszych dostępnych modelach, posiadają też menu w języku polskim.

Nowoczesny rejestrator jazdy łączy w sobie jednocześnie funkcje kamery, aparatu fotograficznego, a także dyktafonu. Nie każdy jednak wie, iż w sklepach pojawiła się już pierwsza kamera samochodowa z opcją jonizacji powietrza. Jest to rejestrator Xblitz P500, który poprawi komfort podróżowania – funkcja przydatna zwłaszcza w przypadku osób często lub daleko podróżujących, a także posiadających dzieci.

Nowoczesne kamery samochodowe to lekkie poręczne urządzenia z dużą rozdzielczością nawet podczas przybliżania. Te kamery to nasze „ubezpieczenie” podczas jazdy.

Zdjęcie: fot. http://xblitz.pl