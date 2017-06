Co to i czy warto stosować MDM?

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w firmie jest bardzo ważne – tylko wtedy możemy mieć nad nimi odpowiednią kontrolę i przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom. Właśnie dlatego coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z profesjonalnych rozwiązań w zakresie MDM, czyli Mobile Device Management.

Mobile Device Management, czyli w skrócie MDM to oprogramowanie, które służy do zdalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi, w tym smartfonami oraz tabletami. Rozwiązanie to stosowane jest przede wszystkim w firmach, które chcą w ten sposób łatwiej zarządzać przekazanymi pracownikom urządzeniom.

Dzięki wdrożeniu oprogramowania MDM przedsiębiorca może uniknąć niespodziewanych kosztów wynikających z nadmiernego wykorzystania danych czy wykonywania połączeń. Chroni swoje dane firmowe przed wykradzeniem, a w przypadku kradzieży urządzenia możliwe jest zdalne usunięcie danych i zablokowanie smartfonu lub tabletu.

Korzyści wynikające z zastosowania MDM:

pracownicy będą korzystali tylko z aplikacji firmowych, co powoduje, że będą mogli skoncentrować się na powierzonych im zadaniach

wszystkie dane, w tym firmowe dokumenty, fotografie, e-maile czy SMS-y są odpowiednio zabezpieczone przed wykradzeniem, a także przed wirusami i innymi niepożądanym oprogramowaniem

przedsiębiorca poprzez wpływ na służbowe telefony i tablety może obniżyć koszty związane z korzystaniem z nich

możliwe jest predefiniowanie różnych profilów grup pracowniczych i udostępnianie dla nich konkretnych aplikacji

przedsiębiorca może stworzyć własny sklep z aplikacjami dedykowanymi dla poszczególnych grup pracowników

możliwe jest zarządzanie telefonami zdalnie, w każdej lokalizacji

Podsumowując, rozwiązania w zakresie MDM to przyszłościowy wybór dla przedsiębiorców. Aktualnie usługi tego rodzaju oferowane są również przez operatorów telefonii komórkowej, w tym T-Mobile dla Biznesu. Koszty związane z wdrożeniem takiego rozwiązania nie są przy tym bardzo wszystkie, co powoduje, że to korzystna inwestycja dla przedsiębiorców udostępniających klientom smartfony i tablety.