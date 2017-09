Co warto wiedzieć przy zakupie domeny, czyli dwa słowa o jakości domen w oczach wyszukiwarek?

Artykuł sponsorowany

Zakładając jakikolwiek biznes warto oczywiście założyć stronę internetową, dzięki której będziemy promowali go w internecie. Celem naszej strony będzie zachęcenie jak największej liczby klientów do skorzystania z naszych produktów lub usług. Aby zrealizować ten cel musimy mieć bardzo dobrą jakościowo stronę (przyjazną dla klientów i wyszukiwarek) z bardzo dobrą nazwą domeny internetowej, która może zapewnić nam jak najwyższe miejsce w wynikach wyszukiwania.

Trafna nazwa domeny internetowej

Z punktu widzenia marketingowego i ze względu na pozycję w wynikach wyszukiwania, warto aby nazwa naszej domeny internetowej była zbieżna z tym czym się chcemy zajmować, co chcemy promować, gdyż dzięki temu mamy szansę pojawić się wyżej w wynikach wyszukiwania i zapaść w pamięć potencjalnych klientów. Przykładowo, jeżeli zakładamy sklep z obuwiem, to nazwa domeny mogłaby zawierać w sobie takie słowo jak „obuwie” czy „buty”. Ponieważ jednak tak podstawowe nazwy są już zapewne zajęte, do głównego członu nazwy naszej domeny internetowej możemy dodać jakieś określenie jakości tych butów, miejsce ich produkcji, sprzedaży, etc. (np. „wspanialebuty”, „wloskiebuty”, „butynawarszawskiej”).

Na tym etapie warto sobie przygotować zestaw nazw, które nas interesują i następnie sprawdzić, które z nich są wolne. Ponieważ nazwy domen internetowych mogą mieć różne rozszerzenia (pl, com, com.pl, waw.pl, etc.), warto sprawdzić czy dostępne są wybrane przez nas nazwy z różnymi – interesującymi nas – rozszerzeniami. Można to zrobić na stronie dowolnej firmy zajmującej się rejestracją domen, np. www.wer.pl/domena. Domeny z rozszerzeniami funkcjonalnymi (com.pl) i regionalnymi (waw.pl) są ogólnie tańsze od domen drugiego poziomu, ale wiele firm oferuje bardzo tanie domeny lub wręcz daje je za darmo w pakiecie z hostingiem, więc możemy się tutaj bardziej kierować kwestiami wizerunkowymi, funkcjonalnymi niż ceną.

Pozytywna historia domeny internetowej

Kiedy już wybierzemy interesujące nas nazwy domen, zanim jeszcze dokonamy rejestracji domeny, warto przyglądnąć się historii danej domeny, gdyż to, że dana nazwa domeny jest aktualnie wolna nie oznacza, że nie była wcześniej przez kogoś zarejestrowana i wykorzystywana. Generalnie bowiem, według ostatniego raportu NASKu (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) pod koniec czerwca 2017 roku liczba aktywnych nazw w rejestrze domeny .pl wyniosła ponad 2.6 miliona, przy czym z tego trochę ponad 75% to nazwy drugiego poziomu (.pl), niecałe 20% to domeny funkcjonalne i niecałe 5% to domeny regionalne. Liczba aktywnych domen w drugim kwartale zmniejszyła się ogólnie o ponad 40 tysięcy, czyli te 40 tysięcy domen może być aktualnie dostępne do rejestracji (nazwy wygasających nazw domen udostępniane są na bieżąco na stronie NASKu).

Ponieważ zależy nam, aby nasza strona była wysoko w wynikach wyszukiwania np. Google, warto sprawdzić co wcześniej znajdowało się na danej stronie, jakie linki do niej prowadzą oraz czy interesująca nas (aktualnie dostępna) nazwa domeny nie została wcześniej przez Google ukarana, przez co nie będzie miała szansy pojawiać się wysoko w wyszukiwarce.

Wcześniejszą wersję strony często będziemy mogli znaleźć w internetowym archiwum stron w Wayback Machine. Archiwum to zawiera kopie stron do ponad 20 lat wstecz. Nie ma tam niestety zarchiwizowanych wszystkich stron, ale jest duża szansa, że jeżeli wybrana przez nas nazwa domeny była wykorzystywana w przeszłości, znajdzie się w tym archiwum. Jeżeli pod danym adresem była wcześniej zarejestrowana, przykładowo, strona zawierająca dużo linków prowadzących do różnych, słabej jakości stron, istnieje prawdopodobieństwo, że Google mogło tę domenę ukarać.

Przed rejestracją domeny warto zbadać też linki prowadzące do domeny wykorzystując darmowe narzędzia do analizy backlinków. Jest to o tyle ważne, że jeżeli wcześniej linki prowadzące do strony były słabej jakości i linki te wciąż są aktywne, Google może karać nas za te słabe linki obniżając nasze miejsce w wynikach wyszukiwania.

Osoby, które planują umieszczać na swojej stronie reklamy w programie Google Adsense, powinny też sprawdzić czy Google nie ukarało danej domeny w postaci zbanowania jej w Google Adsense. Jeżeli domena została zbanowana w Adsense, bo poprzedni właściciel naruszył zasady Google, nie będą się na niej pojawiały reklamy, które zechcemy tam umieścić. Jeżeli jednak zależy nam na danej domenie i decydujemy się na jej zakup pomimo bana, to możemy się oczywiście starać o jej odblokowanie przez Google.

Już po zakupie domeny warto też skorzystać z Google Webmaster Tools, czyli narzędzi wspierających administratorów stron internetowych, dzięki którym to narzędziom będziemy w stanie zobaczyć konkretne powiadomienia od Google dla danej domeny, której jesteśmy właścicielami, np. o nienaturalnych linkach prowadzących do strony, o jakości strony, etc. i dzięki tej wiedzy będziemy mogli zadbać, aby nasza strona stała się lepsza w oczach Google i mogła pojawiać się wyżej w wynikach wyszukiwania.

Podsumowując, kupno taniej domeny dla własnego biznesu jest generalnie bardzo proste, ale wybierając tę domenę warto spędzić kilka chwil analizując jej przeszłość, aby upewnić się, że startując ze swoim biznesem nie będziemy musieli marnować czasu na odzyskiwanie reputacji naszej domeny utraconej przez poprzednich jej właścicieli, a będziemy mogli ten czas przeznaczyć na budowanie własnego pozytywnego wizerunku. Po zakupie dobrej domeny internetowej to bowiem tylko od naszego sposobu budowania treści strony i dbania o jakość linków wychodzących i przychodzących, zależeć będzie jak wysoko znajdziemy się w wynikach wyszukiwania i jak wielu klientów dowie się o naszym biznesie.