PIT-11 jest jednym z podstawowych dokumentów, który przeciętny podatnik otrzymuje raz w roku od swojego pracodawcy. Wiele osób, szczególnie tych, którzy otrzymają go po raz pierwszy, przystępując do rozliczania PIT za 2017 zacznie zastanawiać się, co należy zrobić z PIT-11. Czy wysłać go do urzędu skarbowego? Co zrobić, jeżeli dostaliśmy więcej niż jeden PIT-11? Czy można skorzystać z niego, rozliczając elektronicznie PIT online? Poniżej odpowiedź na kilka najczęściej zadawanych pytań.

Czy PIT-11 należy wysłać do swojego urzędu skarbowego?

Nie. PIT-11 jest tworzony z zasady przez pracodawców i oni bezpośrednio przesyłają deklarację do organów podatkowych. Dla podatnika (czyli osoby otrzymującej dokument) jest on podstawą do wypełnienia własnego zeznania podatkowego w tym PIT 2017 przez internet (np. PIT-37 czy PIT-36). Nie należy więc wysyłać PIT-11 do urzędu, a zatrzymać u siebie. Będzie on następnie przechowywany przez podatnika jako dowód z zasady przez 5 lat.

Co zrobić po otrzymaniu PIT-11?

Nie dla każdego jasne jest jak rozliczyć PIT 11. Pierwszym działaniem podatnika powinno być zweryfikowanie prawidłowości wystawionego dokumentu przez pracodawcę. Zdarzają się bowiem sytuacje, że dział księgowy lub kadrowy mógł popełnić błędy i nie należy bezpośrednio przepisywać ich na własną deklarację. Po sprawdzeniu danych PIT-11 będzie służyć do wypełnienia własnego zeznania podatkowego. W przypadku jeżeli okaże się, że PIT-11 wykazuje nieprawidłowości, najlepszym rozwiązaniem jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu odpowiedniemu organowi pracodawcy. Między innymi dlatego ustawodawca przewidział czas dla pracodawców do przekazania PIT-11 do końca lutego, a następne aż dwa miesiące na wypełnienie deklaracji przez podatnika. Warto więc zabrać się do pracy nad swoją deklaracją PIT za 2017 jak najwcześniej, aby mieć czas na ewentualne korekty.

Czy PIT-11 może być podstawą wypełniania PIT za 2017 przez internet?

Tak. PIT-11 jest podstawą do wypełnienia własnego zeznania podatkowego niezależnie od jego formy. Nie ma tutaj znaczenia czy otrzymaliśmy PIT-11 w formie elektronicznej czy papierowej. Z obu form można skorzystać w ten sam sposób. Wypełniając PIT online można więc wprowadzać dane z tradycyjnej, papierowej wersji PIT-11.

Co zrobić jeżeli otrzymałem kilka PIT-11?

Prawidłową sytuacją może być otrzymanie kilku PIT-11 np. w przypadku pracy w kilku miejscach czy zakładach pracy. W żadnym wypadku nie należy dokonywać jakiegokolwiek wyboru. Obowiązkiem jest uwzględnienie wszystkich informacji z każdego PIT-11. Oznacza to, że dopiero wprowadzenie wszystkich wyczerpujących danych jest rozwiązaniem oczekiwanym i jedynym prawidłowym dla podatnika.

Co zrobić z PIT-11 po wypełnieniu indywidualnej deklaracji podatkowej?

Jak wiemy z informacji powyżej, PIT-11 został wysłany przez pracodawcę do odpowiedniego organu podatkowego, następnie podane w nim dane zostały uwzględnione w naszej indywidualnej deklaracji podatkowej. Może więc wydawać się, że PIT-11 jest już niepotrzebny i można go, kolokwialnie mówiąc, wyrzucić. Nic bardziej mylnego. PIT-11 w przypadku wykorzystywania go jako podstawy danych zgłaszanych do organów skarbowych jest dowodem, który należy odpowiednio przechowywać razem z kopią deklaracji oraz dowodem jej nadania i nie ma tutaj znaczenia czy deklarację PIT wypełnialiśmy w formie tradycyjnej czy online.