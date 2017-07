CRM w Twojej firmie – dlaczego go potrzebujesz?

Artykuł sponsorowany

Systemy CRM są coraz popularniejsze i korzysta z nich coraz większe grono firm, zarówno małych, jak i dużych. Programy te skutecznie wspomagają zarządzanie relacjami z klientami, a tym samym – mogą zwiększyć sprzedaż i usprawnić działanie całej organizacji. Czym tak naprawdę jest CRM, jak działa, i czy każda firma go potrzebuje?

Czym tak naprawdę jest system CRM?

Automatyzacja marketingu staje się coraz popularniejsza. Co to ma wspólnego z naszą platformą e-commerce? CRM, czyli Customer Relationship Management, to program do zarządzanie klientami. Skoro wiemy już jak brzmi pełny skrót, może czas wyjaśnić, do czego właściwie służy system?

CRM dla eCommerce, czyli eCRM zasadniczo różni się od klasycznych narzędzi do utrzymywania kontaktu z klientami. Klasyczny CRM to narzędzie dla handlowców, eCRM z kolei to narzędzie dla działów marketingu, ponieważ opiera się o założenia marketingu typu B2C.

Zastosowań systemów CRM można mnożyć i mnożyć. Zaczynając od automatyzacji marketingu i wszystkich działań sprzedażowych, po rejestrację wszystkiego, co dzieje się w firmie. Takie platformy jak Edrone.me wspierają działy marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz cały zarząd.

CRM mają być odpowiedzią na problemy przedsiębiorców, którzy w ostatnich latach zmagają się z mniejszym zaufaniem klientów, wzrostem konkurencji, słabszymi wynikami sprzedaży i problemami kadrowymi.

Nie jest żadną tajemnicą, że prowadzenie dziś własnego biznesu i rozwój firmy, to trudne i kosztowne zadanie, które wymaga czasu i poświęceń. Odpowiedzią są systemy CRM, które nie tylko pozwolą na ograniczenie kosztów, ale także na stworzenie pewnego rodzaju mechanizmu. W wielu przypadkach pozwalają one na cięcie kosztów oraz automatyzację zadań. Po prawidłowym wdrożeniu, wiele rzeczy dzieje się po prostu samo!

Dlaczego warto zaufać systemowi CRM?

Platformy CRM mają wiele oblicz. Można je przedstawić nie tylko jako system informatyczny, który wykona wiele zadań za nas i naszych pracowników. Można je także zdefiniować jako system, który przyniesie naszej firmie realny zysk. Można go zdefiniować również jako platforma e-commerce, dzięki której Twoja firma wzniesie się o poziom wyżej. Już wiesz, że wdrożenie się opłaci! Będzie prościej, więcej, szybciej i lepiej. Na tym jednak zalety się nie kończą.

Dzięki CRM poznasz też swoją firmę lepiej. Jesteś szefem? Kierownikiem? Dyrektorem? Niezależnie od stanowiska i funkcji, będziesz miał wgląd w pracę swojego zespołu. Na bieżąco będziesz mógł śledzić postępy i szybko reagować na ewentualne przeszkody i problemy. Dodatkowo, będziesz mógł poznać swoich pracowników i dowiedzieć się jak pracują, zachowując przy tym dyskrecję, pełną poufność i nie dezorganizując przy tym pracy całego zespołu.

Zalety eCRM

Zalet jest jeszcze więcej! Dzięki systemowi CRM zyskasz więcej czasu, który będziesz mógł spożytkować w inny sposób, na przykład na odpoczynek lub jeszcze większy rozwój firmy. System sam będzie zbierał potrzebne i ważne dane oraz adresy naszych klientów, a następnie sam zajmie się rozpowszechnianiem niezbędnych treści, reklam czy zaproszeń.

CRM to też bardziej precyzyjne działania. Jak nie trudno się domyślić, platforma będzie niezwykle pomocna i pozytywnie wpłynie na status przedsiębiorstwa. System będzie gromadził dane o klientach, a następnie sam zaproponuje optymalne rozwiązanie reklamowe. Co to oznacza w praktyce? Bardziej szczegółowe dane i spersonalizowane reklamy, które trafią dokładnie tam, gdzie powinny. Warto też dodać, że CRM posiada możliwość stworzenia określonych scenariuszy, co pozwoli na wyręczenie pracowników w wielu codziennych czynnościach.

