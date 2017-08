Crowdfunding, czyli innowacyjny sposób finansowania projektów

Artykuł partnera

Nie da się ukryć, że crowdfunding jest zjawiskiem, które na zawsze odmieniło nasze życie. Jeszcze niedawno do urzeczywistnienia projektu własnego autorstwa niezbędne było poparcie producenta lub pozyskanie inwestora, który byłby zainteresowany udostępnieniem nam środków do dyspozycji na własne cele. Nie otrzymywano go, gdy dany pomysł okazywał się nieatrakcyjny dla mainstreamu. Stawiano na projekty kierowane do masowych konsumentów, które były w stanie przynieść większe zyski niż te dedykowane mniejszym gronom odbiorców.

Czym jest crowdfunding?

Jak mówi definicja, crowdfunding jest to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Mówiąc prościej, całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane dzięki dużym ilościom jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane wcieleniem w życie określonego pomysłu.

Crowdfunding umożliwił twórcom bezpośrednią komunikację z odbiorcami. Dał im możliwość dojścia do głosu i przedstawienia własnych potrzeb. Dzięki niemu członkowie poszczególnych nisz mogą zaprezentować swoje przekonania przed ludźmi posiadającymi podobne poglądy. Jeśli pomysły czy projekty okażą się trafne i godne zainteresowania, to społeczność zorganizuje się

i zapewni środki niezbędne na ich realizację.

Jak to się zaczęło?

Wydawać by się mogło, że crowdfunding to pomysł nowy, jakiego nigdy wcześniej nie było.

W rzeczywistości jednak, podobne do niego koncepty istniały już w przeszłości. W XVIII i XIX wieku w Irlandii ludzie urządzali zbiórki i organizowali się społecznie, celem pozyskania środków na sfinansowanie nowych projektów, często w mniejszych miejscowościach.

Crowdfunding, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, wziął swój początek jeszcze przed 2000 rokiem, kiedy to zespół Marillion zebrał od swoich fanów ponad 60 tysięcy dolarów na przygotowanie trasy koncertowej. Nie da się ukryć, że ten niemały sukces zyskał rozgłos na cały świat. Był on pobudką do powstania serwisu, który umożliwiałby artystom zdobywanie funduszy bezpośrednio od swoich fanów. Dzięki temu mogliby oni spełniać się muzycznie bez pośrednictwa dużych producentów.

W ten właśnie sposób powstał znany wszystkim model crowdfundingu. Jest to swego rodzaju możliwość otrzymywania profitów w zamian za przekazanie środków na realizację pomysłów, które nie byłyby zrealizowane, gdyby nie pomoc społeczeństwa.