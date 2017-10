Czemu opłaca się kupić bazę maili do firm?

Artykuł sponsorowany

Ze względu na to, że e-mail marketing pod względem skuteczności znacznie przewyższa takie kanały reklamy jak social media czy reklamę displayową. Niezbyt dziwnym jest w takim razie, że aż 82% marketingowych specjalistów w sektorach B2B i B2C (według badań Ascend2), wykorzystuje e-mail marketing.

Żeby rozpocząć swoją przygodę z tego rodzaju reklamą, należy posiadać bazę maili, na które będziemy wysyłać wiadomości. Jednak zbudowanie odpowiednio dużej bazy może być bardzo trudne, czasochłonne i kosztowne, czego oczywiście chcielibyśmy uniknąć. W takim razie bardzo dobrym pomysłem jest zakup takiej bazy, dzięki czemu będziemy w stanie wysłać swoją reklamę od razu!

Możliwość targetowania

Posiadając bazę maili do firm, mamy możliwość wybrania rekordów (czyli zestawu danych) o odbiorcach, które potencjalnie mogą być zainteresowani wysyłaną ofertą. Przygotowując mailing, warto mieć na uwadze poniższe warunki:

czy jest skierowana do jednoosobowych, małych, średnich lub dużych firm,

jak dużymi kwotami powinna obracać firma i jaki powinna osiągać zysk,

jak „stare” firmy nas interesują,

czy firma musi posiadać własną flotę,

w jakiej branży powinna działać firma.

Posiadając te informacje można w prosty sposób stworzyć grupę rekordów, w przypadku których zastosowanie e-mail marketingu w przygotowanej postaci okaże się bardzo dobrym pomysłem i zaowocuje wysoką konwersją.

Aktualność

Bardzo ważnym, jeśli chodzi o bazę maili do firm, jest to, by była jak najbardziej aktualna. Wysyłanie wiadomości na skrzynki, które już od długiego czasu nie były sprawdzane, całkowicie mija się z celem, gdyż jeśli nikt nie przeczyta wiadomości – nikt nie skorzysta z naszej atrakcyjnej oferty.

Stałe uaktualnianie bazy maili może okazać się niezwykle trudne, tym bardziej przy dużych bazach, a tylko takie mają rację bytu.

W takim razie warto pozostawić to komuś innemu, np. firmie Infobrokering, która oferuje niezwykle atrakcyjną bazę maili do firm. Dzięki temu można być pewnym, że nasz e-mail marketing będzie skuteczny tak, jak tego oczekujemy.