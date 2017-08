Czemu Twój sklep nie sprzedaje, czyli błędy w pozycjonowaniu sklepów online

Artykuł partnera

Polacy są jednym z narodów, który najchętniej robi zakupy w Internecie. W roku 2017 przynajmniej raz z tej formy nabywania różnych produktów skorzystało 87 procent internautów znad Wisły (źródło: ARC Rynek i Opinie). Stąd nikogo nie dziwi fakt, że sklepy coraz chętniej rozpoczynają sprzedaż internetową.

Sklep online (nie) zawsze dochodowy

Niestety, pomimo ogromnego zainteresowania Polaków zakupami przez Internet, niekiedy okazuje się, że sklep online zarabia niewiele. Sprzedaż bywa tak niska, że właściciel jest zmuszony do zamknięcia witryny. Za taką sytuację zwykle odpowiedzialne są błędy w pozycjonowaniu.

Najczęstszym błędem w pozycjonowaniu jest… samodzielne pozycjonowanie. Właściciele sklepów online niekiedy myślą, że wystarczy kilkanaście popularnych fraz i wypełnienie strony mało wartościową treścią, by wygenerować na stronie większy ruch. Taka taktyka może się sprawdzić, jednak zazwyczaj internauta zrezygnuje z zakupów. Co prawda, znajdzie w sklepie produkty, które go interesują, jednak nie zapozna się z ich ciekawymi, wartościowymi opisami czy z poradami dotyczącymi wykorzystania towarów dostępnych w ofercie. Znacznie lepszym wyborem jest pozycjonowanie na frazy bardziej rozbudowane, które umieszcza się w treściach użytecznych dla kupującego. Mogą znajdywać się one między innymi w opisach produktów, które uzupełniają zdjęcia i stanowią istotny czynnik, dzięki któremu wybierany jest ten, a nie inny towar.

Zdarza się również, że na stronie sklepu znajdują się treści skopiowane z innych witryn. Google blokuje strony, na których umieszczony jest zduplikowany content, dlatego dbanie o unikalność materiałów tekstowych jest niezwykle istotne. Zawsze powinno się tworzyć nowe opisy produktów lub kategorii w sklepie. Kopiowanie ich ze strony producenta lub z innego sklepu online przyniesie jedynie problemy zamiast poprawy pozycji sklepu w wynikach wyszukiwania.

Pozycjonowanie Zielona Góra – zlecenie dla profesjonalistów

