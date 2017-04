Czy warto stworzyć bloga na WordPressie? Plusy i minusy

Blog firmowy jest jedną z popularniejszych i skutecznych form marketingu internetowego. Dobrze prowadzony daje wiele możliwości reklamowych, jakich brakuje w przypadku standardowych bannerów czy kampanii CPC. Ponadto blog stanowi rewelacyjny sposób na promocję oferowanych produktów i usług. W sieci dostępnych jest bardzo dużo atrakcyjnych i często darmowych systemów CMS, wśród których największym zainteresowaniem cieszy się WordPress. Jakie są plusy i minusy prowadzeniem bloga firmowego na tej darmowej platformie? Podpowiadamy.

Blog firmowy a WordPress

Znaczna część przedsiębiorców już na początku działalności odrzuca pomysł prowadzenia bloga firmowego. Powodem są obawy związane z obsługą techniczną.

WordPress jest systemem CMS , który umożliwia dodawanie zdjęć, filmów i wpisów, a także pozwala na bardzo intuicyjne zarządzanie panelem administracyjnym. Obsługa WordPressa nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności programistycznych!

Dużą korzyścią, jaka wiąże się z używaniem z tego popularnego systemu, jest możliwość instalowania wielu funkcjonalnych dodatków w postaci tzw. pluginów (wtyczek), przeznaczonych m.in. do obsługi portali społecznościowych, takich jak chociażby Facebook czy Twitter.

Widoczność w wyszukiwarkach internetowych

Potencjalni klienci korzystają przede wszystkim z wyszukiwarek internetowych. Za pośrednictwem np. Google, będącego globalnym liderem w kategorii przeglądarek, wyszukują odpowiedzi na swoje zapytania. Jaki ma to związek z prowadzeniem firmowego bloga?

Otóż, im większą liczbę artykułów ma blog, tym większe prawdopodobieństwo, że internauci, wpisując w wyszukiwarkach konkretne frazy przypadkowo znajdą właśnie nasze blogowe wpisy. Co więcej, im częściej =uaktualniamy bloga, tym więcej linków trafia bezpośrednio do Internetu, a to przekłada się na częstsze wizyty na stronie.. Większy ruch to również większe szanse na wzbudzenie zainteresowania przedstawioną ofertą. Stąd już prosta droga do sprzedaży reklamowanych produktów lub usług.

Systematycznie uaktualniany blog, na którym znajdują się wartościowe i interesujące dla czytelników treści, jest obecnie jednym z najefektywniejszych sposobów na skuteczną promocję marki w Internecie.

Wirtualna droga do zysków

Blog firmowy jest wirtualną przestrzenią, powiązaną z poszczególnymi produktami lub usługami, oferowanymi przez markę. Choć z jednej strony może być naszpikowany komunikatami typu „Kup już dziś!”, bez wątpienia jest rewelacyjnym miejscem, aby zamieścić również skuteczne call to action, które dotrze do czytelnika, tworząc tym samym szansę na sprzedaż lub konwersję.

Blogowanie czyli SEO dla firm

Kolejną korzyścią związaną z prowadzeniem bloga firmowego jest zdobywanie linków do strony, które są jednym z elementów pozycjonowania lokalnego i regionalnego. Pozyskane linki mają kluczowe znaczenie w walce o wyższe pozycje w rankingu wyszukiwania. Firmy, które prowadzą bloga, zwiększają swoje szanse na to, że ktoś udostępni konkretny artykuł, podzieli się nim ze znajomymi, czy zamieści do niego odnośnik. W związku z powyższym bardzo ważne jest tworzenie unikatowych i ciekawych treści, bo tylko takie mają szansę wzbudzić zainteresowanie czytelników i zachęcić ich do dzielenia się nimi.

Ekspert w swojej branży

Blog firmowy wpływa na budowanie wizerunku eksperta, a także zwiększa wiarygodność firmy. Regularne publikowanie merytorycznych artykułów na temat danej branży, oferowanych produktów lub usług, pozwala zbudować wizerunek specjalisty zarówno w oczach czytelników, konkurentów, jak i obecnych oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Wypracowany w ten sposób obraz firmy przyczynia się do tego, że więcej osób zaczyna dostrzegać ją na tle konkurencji, interesuje się jej ofertą i traktuje poważnie. Duże znaczenie w kreowaniu wizerunku eksperta mają również opinie i poglądy, publikowane na łamach bloga, które mogą przyczynić się do zdobycia nowych zleceń. Co ważne, każdy kolejny wpis pozwala budować relacje z potencjalnymi i obecnymi klientami. Warto również pamiętać, że ludzie dużo chętniej kupują artykuły i korzystają z usług firm, które dobrze znają.

Skuteczne narzędzie komunikacji

Blog firmowy jest jednym z najlepszych narzędzi dostarczania czytelnikom informacji na temat produktów, promocji i zmian, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Umiejętnie zredagowany tekst może zainteresować i przyciągnąć wielu potencjalnych klientów. Dobrze opisany produkt będzie dużo szybciej zauważony przez osoby, które śledzą bloga, dzięki czemu może przyczynić się do wygenerowania zysku lub konwersji. Okazuje się więc, że blog to nie tylko SEO dla firm, ale również rzeczywisty kanał komunikacyjny pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. To właśnie dzięki niemu można szybko i sprawnie udzielać odpowiedzi na pytania nurtujące klientów i zdobywać od nich wartościowe opinie, cenne komentarze, a także przychylność i zaufanie.

Najważniejsze plusy WordPress

Prowadzenie bloga firmowego na WordPress wiąże się z wieloma zaletami:

Duża baza darmowych wtyczek

WordPress przyciąga twórców i developerów wielu wtyczek głównie z uwagi na swoją popularność. Dostępne pluginy umożliwiają dostosowanie bloga do indywidualnych oczekiwań i wymagań przedsiębiorców, a jednocześnie eliminują konieczność wykonywania prac programistycznych nad blogiem. Co ważne, wtyczki, które są proste i intuicyjne w obsłudze, dają osobom nieoceniony komfort w tworzeniu i dodawaniu treści.

Intuicyjny i elastyczny CMS

System zarządzania treścią WordPress oferuje bardzo intuicyjną obsługę. Co więcej, jest niezwykle elastyczny CMS Umożliwia tworzenie zarówno prostych blogów, jak i e-sklepów, atrakcyjnych i funkcjonalnych stron internetowych oraz portfolio video.

Pozycjonowanie regionalne i pozycjonowanie lokalne

Szeroki dostęp do wtyczek SEO dla firm ułatwia przygotowanie bloga, zoptymalizowanego pod kątem działań pozycjonujących, zgodnych z zaleceniami najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarki Google.

Najważniejsze minusy WordPress

Niestety, istnieje również kilka znaczących wad platformy blogowej WordPress:

Starsze wtyczki

Dzięki rozmaitym wtyczkom, system CMS jest intuicyjny, elastyczny i łatwy w obsłudze, jednak jego najnowsze wersje sprawiają, że niektóre kilkuletnie pluginy nie są kompatybilne z platformą.

Wątpliwe bezpieczeństwo

Popularność, jaką zdobył WordPress przyczyniła się m.in. do wzmożonych działań hackerów/ Dlatego też zaleca się wzbogacenie blogów o odpowiednie wtyczki, które zwiększają bezpieczeństwo i pozwalają uniknąć ataków ze strony niepowołanych osób.

Kilka słów o WordPress znajdziesz na https://blog.nazwa.pl/kilka-slow-o-wordpressie/