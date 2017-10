Darmowe pożyczki zbawieniem w trudnych sytuacjach?

Artykuł sponsorowany

Sytuacja finansowa Polaków nie należy do najlepszych – mimo dość wysokiego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Dlatego dla wielu osób jedynym sposobem na przeżycie „do pierwszego do pierwszego” są pożyczki oferowane przez firmy pozabankowe. Czy to rzeczywiście się opłaca i nie prowadzi do pętli zadłużenia?

Nawet 1,5 mln Polaków każdego roku zaciąga pożyczki dostępne w ofercie firm pozabankowych. Wśród pożyczkobiorców przeważają młode osoby, które nie mogą liczyć na wysokie zarobki, w efekcie czego dość często znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Darmowa pożyczka, czyli co?

Istotą darmowej pożyczki jest możliwość zaciągnięcia chwilówki na atrakcyjnych warunkach. Jak wynika z pożyczek za zero na Sowafinansowa.pl dostępnych, jest to wsparcie finansowe, w ramach którego firma pozabankowa nie pobiera prowizji ani nie nalicza odsetek.

Przykład. Chcesz pożyczyć 1500 zł na okres 45 dni. W wyznaczonym terminie oddajesz 1500 zł. Nie musisz uiszczać odsetek ani prowizji – RRSO wynosi 0%.

Taka opcja będzie niezwykle korzystna w przypadku osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej o charakterze przejściowym i potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Korzystając z oferty darmowej pożyczki jednocześnie sporo zaoszczędzą z uwagi na brak dodatkowych kosztów. W ten sposób można oszczędzić nawet kilkaset złotych, co jest kwotą dość znaczącą – szczególnie w momencie przejściowych kłopotów materialnych.

Chwilówka bez odsetek i prowizji, ale z limitem

Decydując się na darmową pożyczkę, należy jednak mieć na uwadze fakt maksymalnej kwoty. Pożyczkodawcy ustalają pewne limity, powyżej których nowi klienci nie mogą zaciągnąć chwilówki.

Przykładowe limity dla konkretnych firm pozbankowych przedstawiają się następująco:

pl – do 2000 zł na 45 dni

pl – do 1000 zł na 30 dni

pl – do 2500 zł do 45 dni.

Darmowe chwilówki bez żadnych „haczyków”

Chociaż oferta darmowych pożyczek może nasuwać na myśl istnienie pewnych kruczków, w regulaminie nie ma żadnych haczyków. Jest to standardowa propozycja skierowana do nowych klientów, którzy w konkretnej firmie pozabankowej nie zaciągali jeszcze żadnego zobowiązania.

Pod tym adresem dowiesz się, gdzie masz największą szansę na darmowe chwilówki – bez pobieranych prowizji oraz naliczanych odsetek. Trzeba tylko spełnić jeden warunek: spłacić zobowiązanie w terminie. W przeciwnym razie pożyczkodawca nalicza prowizję oraz odsetki – jak dla standardowej chwilówki.

Darmowa pożyczka to korzystne rozwiązanie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Trzeba jednak zaciągać je rozsądnie, tj. adekwatnie do swoich możliwości finansowych. Tylko w ten sposób uda się uniknąć tzw. spirali zadłużenia.