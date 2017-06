Dlaczego drukowanie 3D jest tak drogie?

Artykuł partnera

Ostatnie lata to istny boom na technologię druku 3d. Drukarki te przebojem wtargnęły do naszego życia i są dziś niezwykle powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Nadal jednak technologia druku trójwymiarowego nie jest technologią tanią. Aby zrozumieć powody tego faktu należy uzmysłowić sobie, że słowo „drukarka” użyte jest tu nieco na wyrost i jest istotnym uproszczeniem zasady działania tego urządzenia. Drukarka taka jest bowiem w rzeczywistości małą linią produkcyjną, która od A do Z jest w stanie przygotować dla nas przedmioty, które zostaną przez nas zaprojektowane w odpowiednim programie i przesłane do drukarki.

DLACZEGO MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE SĄ TAK DROGIE?

Materiałem eksploatacyjnym w przypadku druku 3d są fizyczne surowce takie jak na przykład surowce bazujące na drewnie, plastiku i innych materiałach. Są to tak zwane filamenty. W ich wypadku logicznym jest, że szpulka z takim materiałem będzie musiała być rzecz jasna droższa od klasycznego zakupu dla drukarki laserowej jak na przykład toner.

KOSZT ZAKUPU SAMEJ DRUKARKI

Również drukarka mimo sporej konkurencji na rynku nadal jest dość drogim urządzeniem. Fakt ten wynika z tego, że nie mamy do czynienia z typową drukarką, a niesamowicie skomplikowanym urządzeniem, które posiada olbrzymie możliwości. Skomplikowanie tego urządzenia wymusza wyższą cenę za jego zakup. Ważne, że takie drukarki również posiadać zwykle muszą dodatkowe dysze odprowadzające na przykład niezwykle szkodliwe dla naszego zdrowia opary, które siłą rzeczy w czasie drukowania przedmiotów będą powstawały. Oczywiście drukarki ekonomicznych producentów zawsze będą znacznie tańsze, aniżeli te stosowane do bardziej profesjonalnych zadań.

Tańsze urządzenia to ograniczenia

W przypadku tańszych urządzeń musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami, które są rzeczą naturalną. Skomplikowanie tych urządzeń wymaga wysokiej ceny. Co również ważne – relatywnie droższy jest również serwis tych urządzeń w przypadku ich awarii. Inną kwestią jest zakup tańszych materiałów eksploatacyjnych, które często zawierają słabsze domieszki innych surowców. To nie sprzyja jakości wydruków. Jeżeli więc chcemy uzyskać odpowiednia jakość, która nas zadowoli nie powinniśmy również oszczędzać na tym i kupować podejrzanie tanich materiałów do drukarki.

Autor: cubicinch