Dlaczego nie warto duplikować treści?

Artykuł partnera

Wiele osób nie ma pojęcia jak szkodliwe jest duplikowanie/kopiowanie treści z innego serwisu na własną stronę internetową. Dlatego też postanowiliśmy w kilku słowach opowiedzieć o szkodliwości tego rozwiązania. Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Jako firma zajmująca się m.in. pozycjonowaniem stron, wielokrotnie spotykaliśmy się z problemem zduplikowanej treści na stronie. Najczęściej wynika to z nieświadomości klienta o szkodliwości takich działań. Zazwyczaj ten problem uwidacznia się przy sklepach internetowych. Właściciele mając do dodania setki, a czasem nawet tysiące produktów, z braku czasu przymykają oko na tworzenie unikalnych opisów. Przeważnie te są kopiowane bezpośrednio od hurtowni lub z innych sklepów. Tym sposobem w Internecie pojawiają się dziesiątki tych samych tekstów. Dlaczego taka sytuacja jest negatywna?

Google bierze pod uwagę czy na stronie występują teksty unikalne i m.in. według tego czynnika rankinguje strony w wyszukiwarce. Zatem posiadając skopiowaną treść na stronie, bardzo często odnotowujemy kiepską widoczność, a tym samym nie generujemy ruchu organicznego. Dlatego też tworzenie autorskich, zoptymalizowanych opisów SEO jest tak istotne i ma ogromne znacznie przy zdobywaniu wysokich pozycji, zwłaszcza w konkurencyjnych branżach takich jak sklepy meblarskie czy sklepy z biżuterią.

Trzeba mieć również świadomość, że kopiując teksty od innej firmy, działamy negatywnie na ich stronę. Może to prowadzić do ubiegania się przez poszkodowaną firmę o odszkodowanie pieniężne i natychmiastowe usunięcie treści ze strony.

Dlatego też zachęcamy do tworzenia unikalnych opisów. Przy odpowiednich umiejętnościach możemy w ten sposób znacząco zwiększyć widoczność strony, konkretnych produktów w Google oraz zachęcić klientów ciekawym tekstem do zakupu produktów. Jeżeli kompletnie nie mamy czasu na tworzenie treści, to lepiej ich w ogóle nie wdrażać. Zawsze można skorzystać z usług firm zajmujących się copywriting’iem, takich jak nasza – SEOHeroes, do czego serdecznie zapraszamy. W Internecie można znaleźć narzędzia, które pozwolą nam przeanalizować, czy teksty wdrożone na stronę nie są zduplikowane. Można w ten sposób również kontrolować, czy ktoś nie kradnie z naszej strony opisów.