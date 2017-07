Dlaczego outplacement to korzystne rozwiązanie?

Artykuł partnera

Zwolnienia, czy to indywidualne czy grupowe, mogą stanowić dla pracowników trudne doświadczenie.

Razem z utratą pracy często pojawia się lęk o przyszłość i potencjalne problemy ze znalezieniem nowej posady. Zachowanie pracodawcy ma wówczas istotne znaczenie.

Outplacement, jako sposób kreowania postrzegania firmy

Outplacement to jedno z narzędzi, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki dane przedsiębiorstwo jest postrzegane. Dlaczego? Pomoc pracownikom w poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia jest przez zwalniane osoby często przyjmowana pozytywnie, ponieważ efektywnie zorganizowany outplacement jest w stanie pomóc im w zdobyciu niezbędnych kompetencji. Należy dodać, że outplacement to pojęcie w obrębie którego wyróżnia się outplacement indywidualny i grupowy, w zależności od tego, ile osób będzie korzystało z podobnego rozwiązania.

Outplacement – co to oznacza dla pracownika?

Co sprawia, że outplacement ma szansę być niezwykle korzystny dla odchodzących pracowników? Trzeba pamiętać, że poszukiwanie zatrudnienia może okazać się stresujące, dlatego wyposażenie zwalnianej osoby w pomocne kompetencje, które mogą jej ułatwić ponowne wejście na rynek pracy, jest dużym wsparciem i potrafi pozytywnie wpłynąć nie tylko na szanse kandydata decydujące o otrzymaniu intratnej posady, ale również na jego pewność siebie, co z kolei ma ogromne znaczenie podczas procesów rekrutacyjnych.

Z jakich powodów outplacement jest tak istotny?

Troska o losy pracowników po zwolnieniu nie tylko ma bardzo dobry wpływ na obraz firmy, ale również może zadecydować o tym, w jaki sposób widzą ją pozostałe zatrudniane osoby i świetnie przełożyć się na ich stosunek do pracodawcy. To z kolei w pewnej mierze może oddziaływać na ich decyzję co do swoich dalszych losów w danym przedsiębiorstwie. Bardzo istotną kwestią, która wpływa na efektywność outplacementu jest jego zaplanowanie zgodnie z potrzebami osób, które mają stać się odbiorcami. Pod uwagę koniecznie trzeba wziąć także charakter współczesnego rynku pracy.