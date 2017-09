Dlaczego pożyczkę można zaciągnąć nawet w kilka godzin?

Artykuł sponsorowany

Przy wnioskowaniu o kredyt w banku, zwłaszcza kredyt hipoteczny, wysokiej wartości, kredytobiorca musi dopełnić wielu formalności, aby bank w ogóle mógł rozpocząć rozpatrywanie jego wniosku kredytowego. Dlaczego zatem firmy pożyczkowe deklarują, że udzielą pożyczki nawet w kilka godzin od chwili złożenia wniosku?

Znacznie mniej formalności

Szybkie pożyczki, tak zwane chwilówki dostępne są w firmach pożyczkowych, które działają poza sektorem bankowym. Nie są one objęte nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, jak m.in. banki, dlatego nie muszą wypełniać założeń ujętych w rekomendacjach KNF. Unikają obliczania skrupulatnie zdolności kredytowej klienta i sprawdzania w bazach danych Biura Informacji Kredytowej jego historii i sytuacji finansowej. W bankach trzeba składać dokumenty tożsamościowe i dochodowe, m.in. potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. W firmach pożyczkowych proces ubiegania się o kredyt jest prostszy, dlatego też zajmuje znacznie mniej czasu.

Jak wnioskuje się o pożyczkę chwilówkę?

W dzisiejszych czasach szybkie pożyczki gotówkowe są właściwie na wyciągnięcie ręki. Dostępne są przez internet lub stacjonarnie. Dzięki udostępnieniu internetowych serwisów pożyczkowych można bez wychodzenia z domu, postarać się skutecznie o pożyczkę.

Wygląda to w praktyce w ten sposób, że klient wpisuje w pasek przeglądarki internetowej adres firmy pożyczkowej, z którą chce nawiązać współpracę, a następnie na jej stronie www określa wysokość zobowiązania finansowego i okres, w którym chce je spłacić. Następnie po kliknięciu odpowiedniego przycisku np. „weź pożyczkę”, jest przekierowany do formularza elektronicznego. Wpisuje w nim podstawowe dane dotyczące swojej tożsamości, wysokości miesięcznych dochodów i kosztów ponoszonych w tym samym okresie. Może być poproszony o dołączenie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego. Wszystkie informacje wpisywane w formularzu elektronicznym są podawane przez konsumenta pod odpowiedzialnością karną, dlatego muszą być prawdziwe.

Po wysłaniu wniosku elektronicznego o pożyczkę, jest on weryfikowany przez firmę pożyczkową i zwykle klient musi jeszcze zweryfikować swoją tożsamość, poprzez przelew weryfikacyjny na symboliczną kwotę np. 0,01 zł. Przelewa ją ze swojego konta, zarejestrowanego na takie same dane, jak te podane we wniosku o pożyczkę, na rachunek firmy pożyczkowej. Jeśli wszystko się zgadza, a klient nie jest nierzetelnym dłużnikiem wpisanym do baz BIK, BIG InfoMonitor, KRD czy ERIF, najczęściej udzielana jest mu szybka pożyczka, w bardzo krótkim czasie.