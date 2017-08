Dlaczego warto posiadać swoją stronę internetową?

Artykuł sponsorowany

W dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie każdy człowiek korzysta na co dzień z internetu, strony internetowe odgrywają ogromom rolę. W artykule przedstawimy korzyści wynikające z posiadania takowej witryny firmowej przez działalności gospodarcze lub freelancerów.

Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że strona internetowa jednocześnie staje się Twoją wizytówką. Dlatego też strony internetowe często nazywane są wizytówkami. To idealne miejsce gdzie możesz odesłać swoich klientów, którzy poszukują informacji o Twoich usługach lub produktach. Dzięki temu nie musisz tracić czasu na przedstawianie im swojej oferty, a jedynie będziesz mógł odesłać ich na wizytówkę internetową. Nie tylko zaoszczędzisz dużo czasu, ale również klienci będą mogli dokładniej obejrzeć ofertę jaką oferuje Twoja firma.

Strona internetowa otwiera także przed Tobą zupełnie nowe możliwości jeśli chodzi o marketing internetowy. Możesz wesprzeć reklamę lokalną, marketingiem internetowym, czyli takimi działaniami jak: SEO, Adwords, marketing szeptany czy content marketingiem. W obecnych czasach takie formy reklamy mogą okazać się dużo skuteczniejsze niż tradycyjna reklama. Możesz z łatwością dotrzeć do swojego klienta docelowego, a nie rozpraszać reklamy do ogólnego odbiorcy.

Mając na uwadze choćby te 2 elementy można spokojnie wysunąć teorię, że każdy początkujący przedsiębiorca powinien zainwestować w stronę internetową. Oczywiście wiele osób skorzysta również z opcji sprzedaży przez Internet, która również z roku na rok zyskuje na popularności. Ale jakie są to koszta? Czy młody przedsiębiorca może sobie pozwolić na takie wydatki? Wszystko jest uzależnione od jakości strony. Jeśli nie zależy nam na „wodotryskach” i poszukujemy niewyszukanych rozwiązań, to idealnie sprawdzi się prosta strona oparta na systemie WordPress. Taką tanią stronę internetową zrealizujesz w naszej firmie Heron Art już za 600 zł netto. Bardziej profesjonalne strony internetowe to koszt ponad 1500 zł, ale ich wygląd wizualny i funkcjonalność stoi na znacznie wyższym poziomie.

