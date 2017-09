Dotyk technologii czyli Tissot T-Touch Expert Solar

Zegarki Tissot to prawdziwe szwajcarskie perełki posiadające rodowód pierwszych zegarkowych prekursorów XIX w. Tak długa obecność w gronie liderów branży nie może kończyć się na pięknej historii. Tissot do swojej tradycji dołącza bowiem najnowsze rozwiązania technologiczne czego emanacją jest kolekcja Tissot T-Touch. Choć do jej dumnego grona zalicza się cała gama modeli jak np. dynamiczne Tissot T-Race czy mega funkcjonalne Tissot T-Touch II, dziś przyjrzymy się topowej serii Tissot T-Touch Expert-Solar!

Dotyk słońca

Innowacyjne zegarki dotykowe serii T-Touch Expert-Solar wniosły do kolekcji tej marki niezwykle praktyczny mechanizm solarny. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy Tissot T-Touch Expert-Solar gwarantuje nieustanne działanie i sprawia, że wymiana baterii czy nakręcanie zegarka stają się pojęciami abstrakcyjnymi. Co więcej wszystkie męskie zegarki Tissot T-Touch Expert-Solar posiadają unikalne połączenie dotykowego szkiełka z analogową tarczą zegarka. Na jej obwódce znajdziemy nazwy dostępnych w zegarku funkcji, które uaktywniają się po dotknięciu palcem. Wygoda i niesamowita intuicyjność takiego rozwiązania są nie do przecenienia, stąd zapewne rosnące zainteresowanie nietypowym połączeniem analogowego kunsztu z cyfrową wygodą użytkowania.

Funkcjonalność ponad wszystko

Zegarki męskie Tissot T-Touch Expert-Solar łączą w sobie multum użytecznych rozwiązań. Wodoszczelność do głębokości 100m i podświetlenie tarczy połączone z niezwykle odpornym na zarysowania szafirowym szkiełkiem to fundamenty zapewniające wygodę użytkowania na co dzień. Zegarki dotykowe Tissot T-Touch Expert-Solar posiadają precyzyjny stoper i mający tysiące zastosowań timer. Wbudowany wysokościomierz zadziała nawet podczas wyprawy na Mount Everest, gdzie dodatkowo zmierzymy naszym zegarkiem ciśnienie i temperaturę. Tissot T-Touch Expert-Solar to również precyzyjny kompas i tachometr. Warto też zwrócić uwagę na licznik okrążeń i możliwość odczytywania czasu z dwóch stref czasowych, które uzupełnią wachlarz gadżetów dla najbardziej wymagających. Zegarki Tissot T-Touch Expert-Solar imponują precyzją jaką dostarczają swoim użytkownikom. Dbałość o szczegóły sprawiła, że Tissot zabezpieczył swoje zegarki przed polem magnetycznym ziemi, które mogłoby negatywnie wpływać na ich działanie.

Prawdziwie męski styl

Zegarki Tissot T-Touch Expert-Solar to nie tylko technologia. Zegarki męskie tej kolekcji łączy unikalny męski design. Charakterystyczną cechą jest wyjątkowa, szeroka, tytanowa koperta o charakterystycznym kształcie. Umieszczona na niej okrągła tarcza prezentuje się wręcz olśniewająco! Część kolekcji wyposażona została w wysokiej jakości silikonowy pasek, a dzięki mnogości modeli uzyskujemy dostęp do ciekawych zestawień kolorystycznych. I tak na przykład model T091.420.47.057.01 z pewnością trafi w gusta osób lubujących się w przenikliwej czerni. Dla fanów bransolet Szwajcarzy przygotowali zegarek męski Tissot T-Touch Expert-Solar T091.420.44.051.00 wykonany niemal całkowicie z tytanu. Materiał ten zapewnia nie tylko antyalergiczne właściwości, ale pomniejszenie wagi zegarka.

Tissot podkreśla swoją dumę z tej unikatowej serii również poprzez unikatowe modele tworzone na specjalną okazję. Zegarek męski Tissot T-Touch Expert-Solar T091.420.47.207.00 powstał, aby uczcić swoje partnerstwo z amerykańską ligą NBA. Z kolei zegarkiem Tissot T-Touch Expert Solar Jungfraubahn uczciła też 100-lecie najwyżej położonej na świecie szwajcarskiej kolejki wąskotorowej, co podkreśla piękna górska grafika na tarczy tego zegarka.

To wszystko prowadzi do prostego wniosku – jeśli kochasz styl, unikatowość i technologię to zegarki męskie Tissot T-Touch Expert-Solar są właśnie dla Ciebie! Więcej zaawansowanych modeli szwajcarskich zegarków Tissot znajdziesz na stronie oficjalnego sprzedawcy marki: www.zegarek.net/zegarki/tissot/index.html