Drony dostawcze Amazonu być może niedługo będą zrzucały paczki na spadochronach

Bardzo oczekiwane (i długo wdrażane) drony dostarczające przesyłki w końcu mogą stać się rzeczywistością, ale najnowszy patent Amazonu prawdopodobnie sprawi, że kolejne przesyłki będą docierały do klientów na spadochronie. Jest wiele problemów natury technicznej, praktycznej i prawnej, z którymi zmierzyć się muszą drony dostawcze, a sprowadzenie przesyłki na ziemię jest tylko jednym z nich.

Póki co, dostawy takie mogły być dokonywane we względnie kontrolowanych miejscach, gdzie dron mógł wylądować, żeby dostarczyć przesyłkę. Bezpieczne lądowanie nie wszędzie jednak jest możliwe, chociażby z uwagi na zagrożenia ze strony otoczenia, takie jak: ludzie, zwierzęta i inne przeszkody. Poza tym to Amazon – tu króluje wydajność.

Ich nowy patent proponuje, aby drony dostawcze mogły kończyć dostawy poprzez zrzucanie paczki z powietrza. Dron mógłby obserwować z góry i ewentualnie korygować zrzut za pomocą spadochronu, skompresowanego powietrza i innych tego typu mechanizmów.

Pierwsza oficjalna dostawa miała już miejsce w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, w miejscu z dala od gęsto zaludnionych centrów miast. Jeżeli Amazon chce, żeby dostarczanie przesyłek za pomocą dronów było znaczącą częścią ich procesu dystrybucji – a ostatnie reklamy w Stanach sugerują, że tak właśnie jest – to kluczowymi dla nich są rozwązania „przyjazne miastu” (czyt.: dostosowane do specyfiki miasta).

Oryginalne pomysły Amazonu

Książki i gry spadające z nieba nie są nawet najdziwniejszym pomysłem Amazonu na dostarczanie przesyłek za pomocą dronów. Kolejny ich patent, który ukazał się pod koniec zeszłego roku, opisywał szybujące magazyny (sterowce?), które służyć miałyby za bazy, z których startować mogłyby drony o relatywnie krótkim zasięgu. Oczywiście ten patent to jedynie pomysł istniejący na papierze, bez wyraźnych oznak, że ma się urzeczywistnić.

To wszystko jednak na razie jeszcze raczkuje, co widać na przykład po tym, że inna znana doskonale w USA firma 7-Eleven pobiła rekord Amazonu, dostarczając podobno niecałe 100 przesyłek, a to zaledwie jakiś promil promila ich dostaw. Warto jednak wiedzieć, że Amazon mocno pracuje nad rozwiązaniem problemów związanych z dostawami przy użyciu dronów.

Od jakiegoś czasu krążą pogłoski, że Amazon zagości na dobre i w Polsce, w końcu jedną nogą są już w naszej ojczyźnie; od października 2016 roku Polacy mogą korzystać z polskiej wersji niemieckiego serwisu Amazon.