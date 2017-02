Druk 3D vs Druk Laserowy – Wady i zalety nowych technologii

Artykuł sponsorowany

Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w świecie druku. Przykładem tego jest innowacyjna technologia druku 3D. Był to ewidentnie krok, który zrewolucjonizował całą branżę. Nie tylko pod względem biznesu, ale też hobbystycznego.

Ostatnie lata w drukowaniu to niesamowicie duży rozwój. Powstała chociażby technika druku 3d. to technologia, która bez wątpienia zrewolucjonizowała wiele kwestii w przemyśle i pozwoliła na zastosowanie również w domach niesamowicie ciekawych technik druku. Drukowanie 3d pozwala a osiągnięcie niesamowitego efektu w postaci stworzonych od podstaw jedynie z projektu przedmiotów, które pragnęliśmy stworzyć. Do tego celu nie potrzeba nam wiele. Jedynie odpowiedni filament czyli materiał eksploatacyjny do tego tyu drukarek i wszystko gotowe. Możemy rozpocząć drukowanie.

Wiele osób zastanawiało się jak wpłynie powstanie drukarek 3d i całej technologii takiego druku na przykład na rynek drukarek laserowych. Druk laserowy przede wszystkim jest czymś zgoła innym i opiera się o wydruk na płaskiej powierzchni. Dlatego jedynie w pewnym sensie można porównać obie techniki, ale należy mieć świadomość, że są to zupełnie odmienne sprawy.

Zalety Druku 3D

Drukowanie 3d przede wszystkim pozwala na wydrukowanie niemalże dowolnego obiektu przestrzennego z filamentu, a druk laserowy opiera się na nałożeniu warstwy sproszkowanego tonera na powierzchnię kartki papieru w zależności od rodzaju drukarki i jej jakości o różnej gramaturze. Drukowanie laserowe znajduje więc inne zastosowania, podobnie jak inne zastosowania znajduje drukowanie w formacie 3d za pomocą specjalistycznych drukarek. Zdecydowanie powinniśmy mieć to na uwadze w przypadku zakupywania drukarki 3d. nadaje się ona przede wszystkim do małych i niewielkich obiektów, które chcemy stworzyć.

Druk laserowy jako idealne uzupełnienie

Druk laserowy z kolei w żadnym wypadku nie będzie w stanie stworzyć niczego przestrzennego. Oba te urządzenia mogą się jednak w pewien sposób uzupełniać. Na drukarce laserowej klasycznie możemy wydrukować na przykład wszelakie projekty, a następnie na drukarce 3d wykonać z podanych projektów dany przedmiot. To sprawia, że zwykle w firmach i tak obie drukarki stoją obok siebie i w pewien przenośny sposób ze sobą współpracują. Zdecydowanie warto mieć na uwadze fakt, że drukowanie 3d jest niezwykle drogie na ten moment – w wypadku tego typu drukarek zastosowanie jej w domu w ramach hobbystycznego druku nie będzie tak tanie jakby się mogło wydawać. Drukarki laserowe są urządzeniami o wiele tańszymi.

Artykuł powstał we współpracy z: rapidcrafting.com