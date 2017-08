Drupal czy WordPress – które rozwiązanie wybrać?

Artykuł partnera

CMS to inaczej system zarządzania treścią, który pozwala na użytkownikowi samodzielnie modyfikować treści na stronie bez posiadania zaawansowanej wiedzy programistycznej. W dzisiejszym artykule opiszemy dwa popularne CMSy – WordPress i Drupal, oraz podpowiemy, który wybrać na swoją stronę internetową.

WordPress

Bez wątpienia jest to najpopularniejszy CMS na świecie, ponieważ szacunkowo korzysta z niego prawie 60% użytkowników. Początkowo był platformą stworzoną dla blogerów, jednak w zaskakująco szybkim tempie zdobył uwielbienie osób, które wykorzystały ten system do innych celów. WordPress swoją popularność zdobył dzięki ogromnej ilości dodatków i rozszerzeń, które umożliwiają konfigurację strony idealnie pod swoje wymagania. Obsługa WordPressa jest bardzo intuicyjna, dlatego każdy, kto zaczyna swoją przygodę z CMSami poradzi sobie bez problemu.

WordPress – zalety

Bardzo dużo dodatków do systemu

Prosty w obsłudze

Intuicyjny interfejs

Duża ilość darmowych jak i płatnych szablonów

WordPress – wady

By móc odpowiednio skonfigurować WordPressa należy zainstalować sporą ilość wtyczek, a to wpływa bardzo negatywnie na wydajność

Formatowanie tabel oraz grafik jest uciążliwe

Bezpieczeństwo witryn opartych na WordPressie nie jest na najwyższym poziomie

System nie jest stabilny, przez co często strona może „paść” na chwilę

Może być problematyczny przy obsłudze sporych stron WWW

Drupal

To system oparty na licencji OpenSource, czyli w wolnym tłumaczeniu – otwarte oprogramowanie. Ze względu na wysoki poziom trudności jest to najrzadziej wybierany system. Oczywiście nauka obsługi Drupala wymaga czasu, ale jest to tego warte, gdyż Drupal jest bardzo zaawansowanym systemem oferującym wiele ciekawych rzeczy. Ten system najczęściej wybierają programiści. Webmasterom daje on ogromne możliwości edycji poszczególnych elementów witryny. Korzystając z tego systemu mamy możliwość zarządzania treścią w postaci tekstu, bloga, statystyk oraz podcastów. Drupal wymaga większej wiedzy od WordPressa, ale przynosi to swoje efekty. Strony internetowe na Drupal CMS posiadają światowi giganci, takcy jak np. oficjalna strona Białego Domu, czy najlepsze uczelnie na świecie, takie jak Harvard czy Stanford University.

Drupal – zalety

Ogromne możliwości zarządzania stroną

Zaawansowana administracja użytkownikami

Duża ilość wtyczek – dzięki licencji OpenSource programiści mogą tworzyć i dodawać własne wtyczki

Drupal jest lepszy od WordPressa względem bezpieczeństwa, stabilności oraz wydajności

Nauka tego systemu jest uzależniająca – sprawia wiele przyjemności i daje sporo możliwości

Nadaje się do małych blogów, jak i do potężnych witryn

Drupal – wady

Trudny do nauki

Drogi w utrzymaniu

Podsumowanie – WordPress czy Drupal?

Wybór CMSa nie jest zadaniem prostym. Wszystko zależy od własnych preferencji. Jeżeli zastanawiamy się nad systemem dla własnego małego bloga, którego będziemy prowadzić tylko z domu to wybierzmy WordPressa. Jeżeli jednak planujemy otwarcie większej i popularniejszej witryny to polecamy system Drupal. Co prawda jest trudniejszy w opanowaniu, ale gwarantuje nam większe bezpieczeństwo, stabilność oraz możliwość zaawansowanej edycji poszczególnych elementów strony.