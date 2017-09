Dzięki programom internetowym szybko uporasz się z wystawianiem faktur

Artykuł sponsorowany

Wystawianie faktur bywa kłopotliwe dla wielu przedsiębiorców, którzy samodzielnie zajmują się prowadzeniem księgowości. Jak szybciej uporać się z przygotowaniem niezbędnych dokumentów? Warto korzystać z programów do wystawiania faktur online.

Faktury online – szybkie i bezproblemowe rozliczenia z klientami

Programy do wystawiania faktur przez Internet są chętnie wybierane głównie przez niewielkich przedsiębiorców. Dzięki nim mogą szybko i bezproblemowo przygotowywać faktury dla klientów, co przyspiesza rozliczenia i sprawia, że rzadziej pojawiają się w nich błędy. Program do faktur umożliwia dokonywanie automatycznych rozliczeń, a także generowanie prostych wzorów dokumentów w postaci plików pdf. Tak przygotowane pliki można wydrukować, by następnie wypełnić je ręcznie.

Co ważne, faktury online stanowią takie same dokumenty jak faktury papierowe. Dzięki temu klienci mogą odliczać VAT, a przedsiębiorcy zyskują podstawę do dochodzenia roszczeń z tytułu przeterminowanych płatności. Ponadto, programy, dzięki którym wystawia się faktury, nie wymagają instalacji – można z nich korzystać z dowolnego miejsca i o każdej godzinie. Korzystanie z usług biur księgowych nie daje takiego komfortu – faktury są wystawiane jedynie w godzinach pracy biura, a w przypadku chorób i nieobecności pracowników pojawia się ryzyko, że dokumenty potwierdzające sprzedaż zostaną przygotowane ze znacznym opóźnieniem.

Program do faktur z prostą obsługą

Przedsiębiorcy decydujący się na internetowy program do wystawiania faktur mają gwarancję, że będzie on prosty w obsłudze. Przykładowo, https://www.systim.pl/ nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Wystarczy podać jedynie podstawowe dane klienta, a program automatycznie rozliczy fakturę. Co więcej, umożliwi przygotowanie zarówno faktury pro formy, jak i faktury regularnej wystawianej po zrealizowaniu płatności. Przedsiębiorca ma też gwarancję, że wszystkie dane wpisywane do programu są odpowiednio zabezpieczane – nikt nieupoważniony nie ma do nich dostępu, a codziennie przygotowywane kopie zapasowe chronią przed utratą ważnych informacji.

Łatwość obsługi programów do fakturowania przez Internet, niski koszt dostępu, a także kompleksowość sprawiają, że można przypuszczać, iż wkrótce korzystanie z tego typu programów stanie się powszechne. Być może za parę lat z rozwiązań tego typu będzie korzystać się równie często co z możliwości wykonywania przelewów przez Internet, składania deklaracji podatkowych czy też wysyłania e-maili.