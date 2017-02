Eksplozje mogą być metodą na masową produkcję grafenu

Szczęśliwy traf pomógł naukowcom wyprodukować gramy cennego grafenu. Grafen jest bardzo trudny i drogi w masowej produkcji, lecz naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Kansas (Kansas State University), próbując zrobić coś zupełnie innego, być może wpadli na obiecującą technikę wytwarzania grafenu. Zespół próbował stworzyć żel w spray’u z sadzy węglowej, poprzez detonowanie przy pomocy świecy zapłonowej gazu acetylenowego i tlenu. Wytworem okazał się być grafen; odkrycie, które może utorować drogę do tańszej produkcji lekkich, acz niesamowicie mocnych materiałów, superprzewodników i wielu więcej.

Grafen jest to płaski materiał stworzony z atomów węgla o strukturze sześcianu i grubości jednego atomu sprawiając, że jest on najcieńszym na świecie materiałem. Ma on również bardzo ciekawe właściwości elektryczne i jak pokazały obiecujące eksperymenty, świetnie nadaje się do i szybkiego ładowania baterii, paneli słonecznych i do superprzewodników, jednak zastosowanie go na szerszą skalę jest póki co ograniczone z uwagi na jego koszty – metody takie jak: chemiczne „gotowanie” oraz podgrzewanie w wysokiej temperaturze okazały się być mało efektywne, drogie, a nawet niebezpieczne.

Technika zespołu z Uniwersytetu w Kansas wymaga jedynie środka utleniającego, takiego jak tlen lub powietrze, aceylenu lub innego węglowodoru i iskry, jak podaje złożony przez naukowców patent. W rezultacie detonacja wytwarza wewnątrz naczynia temperaturę 3.000 stopni Kelvina (2727 st. Celsjusza), co wystarcza do stworzenia czystego grafenu ułożonego w pojedyńczych, podwójnych lub potrójnych arkuszach.

Co może być najlepszą właściwością ze wszystkich to to, że energia potrzebna do wytworzenia grama grafenu jest o wiele mniejsza niż w przypadku innych metod, ponieważ wszystko czego potrzeba, to jedna iskra.

Badacze pracują teraz nad poprawą jakości grafenu i zwiększeniem skali do przemysłowej. Celem jest uzyskanie materiału z komory kilka sekund po detonacji, żeby nie zamienił się w aerożel. Prawdziwym urokiem tego eksperymentu jest to, że można produkować grafen licząc w gramach, zamiast w miligramach.