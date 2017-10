Filmy reklamowe i ich rola w promowaniu marki

Artykuł sponsorowany

Wideomarketing rozwija się bardzo dynamicznie i pozwala skutecznie promować produkty oraz usługi. Zależy Ci na dotarciu do szerokiej grupy klientów? Chcesz podnieść wyniki sprzedaży i wysunąć się na pozycję lidera w swojej branży? Już teraz sprawdź zalety produkcji profesjonalnych filmów reklamowych i poznaj ich rolę we współczesnym marketingu.

Jak wykorzystać potencjał filmów?

Ponad połowa internautów codziennie ogląda treści wideo. Potencjał filmów reklamowych zamieszczanych w internecie jest ogromny, warto więc wykorzystać go do wypromowania usług swojego biznesu lub zwiększenia zasięgu sprzedaży swoich produktów. Profesjonalnie wyprodukowany film reklamowy wpływa na emocje odbiorców, a ponadto jest w stanie skłonić ich do określonych reakcji (zakupu, odwiedzenia strony, kliknięcia w link) o wiele bardziej niż statyczna treść. Żeby jednak film był skuteczny, trzeba zadbać o jego odpowiednie przygotowanie, czyli formę wideo przekazu. Zajmują się tym profesjonalne firmy, takie jak m.in. Olawski Movies, które dysponują specjalistycznym sprzętem i mają doświadczenie w produkowaniu klipów reklamowych, promocyjnych, a także szkoleniowych czy korporacyjnych.

Z ziemi czy z powietrza?

W ostatnich latach drony szturmem podbiły rynek filmów reklamowych, stając się doskonałym narzędziem zwiększającym możliwości przekazu, a także prezentacji. Zastanawiasz się nad ich wykorzystaniem do przygotowania reklamy swojego biznesu? Firmowa wideo wizytówka wzbogacona o ujęcia „z lotu ptaka” pozwala pokazać treść z innej, dużo ciekawszej perspektywy. Niemniej profesjonalne kamery do filmowania w sposób tradycyjny (z ziemi), zapewniają, że prezentowany produkt będzie przedstawiony widzowi w sposób jeszcze bardziej szczegółowy. Najlepsze efekty marketingowe daje zatem połączenie obu tych technik filmowania – klip reklamowy kręcony z ziemi, w którym przeplatają się kadry z powietrza to prawdziwy majstersztyk i szansa na reklamę Twojej firmy!

Postaw na pozytywny PR marki

Treści wideo pozwalają w krótkim czasie dotrzeć do tysięcy, jeśli nie milionów odbiorców – wystarczy spojrzeć, jak szybko filmy reklamowe, czy promocyjne rozprzestrzeniają się w sieci za sprawą serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, o YouTube już nie wspominając. Wideomarketing pozwala również znacznie zredukować koszty, dzięki braku opłat emisyjnych. Przyciągające uwagę kadry, ciekawy scenariusz, zabawny lub intrygujący przekaz w połączeniu z dynamicznym montażem sprawi, że więcej osób zacznie kojarzyć Twoją markę. Filmy reklamowe nie tylko poprawiają zasięg produktów, przyczyniają się także do wzmacniania świadomości marki. Potrzebny jest tylko i aż dobry pomysł, który podbije serca odbiorców, no i oczywiście świetne zrealizowana produkcja.