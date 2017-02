Fotele dla graczy – DXRacer Formula

Artykuł sponsorowany

DXRacer oferuje fotele dla graczy fenomenalnie rozwinięte pod względem wykorzystanych w ich konstrukcji technologii. Jedną z serii, w którą podczas zakupów chętnie celują profesjonalni użytkownicy komputerów jest DXRacer Formula. Wybór ten nie jest oczywiście dziełem przypadku, a sumą wszystkim walorów, jakie reprezentują modele z tej linii.

Podziw budzą już same gabaryty, jakimi wyróżnia się fotel dla gracza Formula. Dość obszerne siedzisko i dłuższe od standardowego oparcie, tworzą wyśmienite warunki do wygodnej i swobodnej gry. Poszczególne wymiary oraz udźwig fotela sprawiają, że jest to idealny wybór dla graczy o wzroście między 160cm, a 180cm i wadze nie większej aniżeli 100kg. Fotele dla graczy z serii Formula wyjątkowo posiadają nieco mniejszy udźwig niż pozostałe krzesła tej marki. Współpracują jednak bez przeszkód z wagą do 100 kg, co na tle konkurencji pozostaje bardzo dobrym wynikiem.

Podzespoły odpowiedzialne za regulację zostały zaprojektowane w taki sposób, by ich awaryjność była znikoma, a obsługa jak najprostsza. W przeciągu dosłownie chwili możemy ustawić wszystkie parametry zgodnie z własnymi preferencjami, a w razie potrzeby poprawić poszczególne punkty tak, by uzyskać maksymalny komfort. Wysokość na której fotel dla gracza ustawione ma siedzisko, pozycja do jakiej odchylone jest jego oparcie, jak również ułożenie podłokietników – wszystkie te cechy podlegają dość dowolnej zmianie i umożliwiają pełną i konkretną personalizację mebla. Dla zawodowych graczy te funkcję są nieodzowne i decydują o użyteczności krzesła.

Podczas tych wszystkich transformacji potrzebna jest solidna baza, która pozwoli zachować stabilność fotela, nawet przy ekstremalnych ustawieniach. W tym celu dużą część uwagi konstruktorów, skoncentrowały na sobie materiały, które zostały wykorzystane do zbudowania stelażu i podstawy. Wybrano najlepszy gatunkowo metal, którego struktura jest silna i odporna na uszkodzenia. Dobrze zaprojektowana konstrukcja z wykorzystaniem specjalnie dobranego stopu zaowocowała mocnym i niezłomnym szkieletem. Na nim osadzone zostało siedzisko wraz z oparciem, które perfekcyjnie wyprofilowano. Jego ukształtowanie jest jednym z największych sukcesów DXRacera, ponieważ wzorowane było na ludzkiej sylwetce siedzącej w fotelu. Z jej pomocą wyznaczono najważniejsze punkty, które wymagają dodatkowego wsparcia podczas siedzenia. To nieoceniona zaleta, bowiem ma wpływ nie tylko na wygodę jakiej doświadcza gracz podczas siedzenia, ale równie wiele zyskuje na tym bezpieczeństwo pleców i kręgosłupa. Funkcję wypełnienia spełnia tutaj wzmocniona pianka, która nie odkształca się, zachowując przy tym pełną sprężystość. Gwarantuje zatem komfort użytkowania oraz niezmieniony wygląd fotela przez długi czas. To samo odnosi się do obicia, które uszyto z ekologicznej skóry. Prezentuje się ona bardzo elegancko, a to za sprawą faktu iż idealnie naśladuje swój naturalny odpowiednik.

Ciekawy i niebanalny dobór kolorów w poszczególnych modelach pozwala, by różne osoby, o odmiennych gustach, mogły wybrać dla siebie najodpowiedniejszą wersję. DXRacer Formula to niezawodne i luksusowe fotele dla graczy, które pozwalają jeszcze bardziej skoncentrować się na rozgrywce i sięgać po jeszcze wspanialsze rezultaty w ulubionych grach.

