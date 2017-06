Fotografia produktowa jako element marketingu internetowego

Artykuł partnera

Marketing internetowy ukształtował się na gruncie stron www, które stały się od pewnego czasu głównym medium reklamowym. W ciągu ostatnich kilku lat popularność stron wizytówkowych eksplodowała wysoko do góry.Tradycyjna reklama poza Internetem w dzisiejszym czasie praktycznie nie istnieje poza wyjątkowymi przypadkami. Teraz nawet najmniejsze lokalne firmy dbają o swój wizerunek, korzystając z usług internetowych agencji reklamowych. Choć często potrzeba posiadania strony jest mała to i tak większość przedsiębiorców w trosce o swój wizerunek decyduje się na stronę www.

Marketing internetowy to ściślej rzecz ujmując szereg działań, które mają na celu wypromować konkretną stronę w sieci oraz produkty, które na tej konkretniej witrynie są reklamowane. Zaliczają się do tego działania SEO, kampanie AdWords, tworzenie artykułów sponsorowanych, banerów itp. Nad wszystkimi tymi konkretnymi pracami piecze sprawują specjaliści, odpowiedzialni za poszczególne zadania. Zastanówmy się, jakie elementy są potrzebne, by ta jedna konkretna strona stała się bardziej atrakcyjna od setki innych. Jakie elementy marketingu internetowego są konieczne?

Przede wszystkim należy zacząć od stworzenia dobrej strony. Tutaj potrzebny jest wkład programisty i grafika. Trzeba też zadbać o dobry content, opisy produktów i ich wizualizacje. W tym miejscu ważna jest fotografia produktowa. Warszawa, Poznań, Kraków, takie duże miasta są pełne ofert profesjonalnych studiów, w których można zrobić naprawdę dobre zdjęcia produktów. W mniejszych miejscowościach może być problem z dobrym wyposażeniem, niezbędnym do stworzenia dobrej jakości prezentacji. Fotografia produktowa dopiero się rozwija i nie każdy fotograf ma potrzebne akcesoria. W ramach różnych przedsięwzięć zawsze pozostaje opcja wypożyczenia potrzebnych materiałów.

Dlaczego fotografia produktowa jest taka istotna? Dlatego, że to prezentacja produktu jest najbardziej kluczowym elementem marketingu internetowego. Porównajmy sobie wirtualne zakupy z tradycyjnymi. W sklepie można wziąć produkt do ręki, obejrzeć go z każdej strony i od razu ocenić jego jakość. W sieci takiej możliwości nie ma. To wizualizacje tworzą obraz w głowie potencjalnego kupca. Zdjęcia na stronie internetowej powinny być więc przekonujące, atrakcyjne, wyraźne, pokazujące produkt z jak najlepszej perspektywy. Żeby uzyskać taki efekt warto na pewno skorzystać z usług profesjonalnych fotografów, dla których robienie zdjęć produktów to chleb powszedni. Oczywiście nie zawsze operuje się budżetem na tego typu usługi. Można wtedy próbować samemu w domowych warunkach zrobić dobre zdjęcia. Jest to możliwe, ale tylko i wyłącznie stosując się do pewnych zasad, mając w ręku dobry sprzęt.

Zdjęcia produktów trafiające na stronę muszą przede wszystkim być czytelne. W branży handlowej na stronach sklepów idealnie sprawdzają się packshoty, czyli ujęcia obrotowe. Dzięki temu uzyskuje się pewną kompletność produktu. Można go obejrzeć z każdej strony. Przydatną funkcją z perspektywy użytkownika jest też opcja przybliżania zdjęcia, by móc dokładniej przyjrzeć się oglądanemu przedmiotowi. Żeby móc w dobrej jakości zobaczyć najmniejszy szczegół, zdjęcie musi być naprawdę zrobione porządnie. Na takie aspekty klienci zwracają dużą uwagę. Rozmyte, niewyraźne zdjęcia zniechęcają klientów, którzy czują, że się coś przed nimi zataja. Zdecydowanie korzystniej z perspektywy sprzedawcy jest pokazanie swojego produktu jak najdokładniej. Dzięki temu zyskuje się zaufanie.

Mając zrobioną stronę internetową, dobre zdjęcia i treść pozostają kwestie z poprawieniem widoczności witryny w sieci. Do tego właśnie są potrzebne działania SEO, marketingu szeptanego, kampanii Adwords itd. Wszystkie te elementy odgrywają kluczową rolę w promowaniu witryny. Fotografia produktowa doskonale sprawdza się zwłaszcza przy stronach sprzedażowych, które prezentują konkretne artykuły do kupienia. W połączeniu z pozostałymi działaniami daje skuteczne efekty.