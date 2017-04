Fotowoltaika czyli tani prąd. Czy to się opłaca?

Artykuł sponsorowany

Alternatywne źródła energii to temat, który zyskuje coraz bardziej w oczach Polaków. Nie od dziś wiadomo, że ceny energii, także niestety energii elektrycznej wciąż rosną. Jest to bardzo negatywny trend, który w przyszłości może dotykać jeszcze bardziej nasze domowe budżety. Rozwiązaniem w takim przypadku jest generowanie własnej energii elektrycznej. Niestety nie jest to proste, jeżeli pragniemy mieć własną domową elektrownię. Przepisy unijne i krajowe, skutecznie nam tę możliwość zablokują. Jak więc być wolnym i posiadać własne źródła energii? Fotowoltaika może być narzędziem, które przybliży nas do energetycznej niezależności.

Prawdziwe koszta fotowoltaiki

Nasz kraj oferuje ludziom chcącym zainstalować sobie panele słoneczne, dofinansowanie. Nie jest to niestety pełna kwota przedsięwzięcia. Całość projektu bowiem może nasz kosztować około dwudziestu dwóch tysięcy złotych. Jeżeli uwzględnimy dofinansowanie od państwa, które ma pokrywać czterdzieści procent naszej inwestycji, oznacza to realny koszt w wysokości około piętnastu tysięcy złotych. Mamy więc kwotę, z którą możemy realnie zakładać, ile czasu będzie potrzebne na jej zwrócenie. Średnio jest to około dziewięciu lat.

Tani prąd i dotacje na instalacje fotowoltaiczne zachęcają coraz większą rzeszę klientów do inwestycji tego typu. Należy tutaj dodać, że nie wszędzie panele słoneczne będą tak samo skuteczne. Należy zapoznać się z mapami średniego nasłonecznienia w Polsce. Wtedy będziemy pewni, że w naszym przypadku fotowoltaika spełni swój cel.