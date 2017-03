Galaxy X – składany telefon od Samsunga może w tym roku opuścić laboratoria

Działający prototyp już wkrótce może być gotów na swój debiut

Składany telefon, który można rozłożyć do rozmiarów tabletu… co może się nie spodobać? Według doniesień, telefon Samsung Galaxy X ma posiadać właśnie tę funkcjonalność. Teraz to już więcej niż tylko plotki, które pojawiały się od kiedy Samsung po raz pierwszy pokazał swój zaginany wyświetlacz na CES kilka lat temu.

Koncept już niedługo może stać się rzeczywistością. Pewne źródło podało, że Samsung ma zamiar do końca trzeciego kwartału tego roku mieć w rękach działający prototyp urządzenia, potwierdzając niejako wcześniejsze pogłoski o ujawnieniu go we wrześniu.

Tak – to tylko prototyp. Jednak to kolejny krok w stronę marzenia o zginanych telefonach i krok, dzięki któremu konsumenci mogliby kupić takie urządzenia już w przyszłym roku, jeśli etap prototypu okaże się być przekonujący.

Ta technologia jest jednak jeszcze w początkowym stadium rozwoju a nawet, gdy prototyp okaże się być pełnym sukcesem, nie jest powiedziane jak zareaguje na niego opinia publiczna.

Podczas gdy Galaxy Edge i jego zakrzywiony ekran zostały przyjęte dość krytycznie, inne nowe koncepty, takie jak modułowy LG G5 czy Motorola, również nie zawojowały świata.

Wybrani widzieli już prototyp

Podobno koncept można było zobaczyć już na kilku pokazach telefonów komórkowych, ale mogli zobaczyć go jedynie wybrani partnerzy, przygotowani na podpisanie umowy o długoterminowym zakazie ujawniania. Wiadomość o wejściu w etap prototypu sugeruje, że odbiór mógł być pozytywny.

A Samsung potrzebuje teraz wyraźnego, dobrego urządzenia. Podczas gdy są w „PR-owym natarciu” przed startem Samsunga Galaxy S8, to składany telefon mógłby być właśnie tym, czego potrzeba Samsungowi do zatarcia złego wrażenia po kłopotach z bateriami w Note 7.