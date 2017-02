Gameband i Atari tworzą smartwatch dla graczy

Wielu słyszało o Pokemon Go na Apple Watch, ale co, jeśli chodzi o jakieś intensywniejsze granie na nadgarstku? Gameband to smartwatch tworzony dla osób uwielbijących grać. Napędza go procesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Posiada ekran AMOLED o przekątnej 1.6 cala i rozdzielczości 320×320 pikseli.

Są dwie wersje urządzenia, które posiadają różne zestawy gier; wersja Atari ma gładką, czerwoną obudowę i pasek, a na pokładzie gry takie, jak: Pong, Crystal Castles i Asteroids. Może nie są to wymarzone przez wszystkich tytuły, ale ogólnie wartym odnotowania jest fakt, że Atari dołącza do rynku smartwatch-ów.

Druga wersja pojawi się m.in.: z minigrą, bazowaną na „indyku” Terraria.

Smartwatch ma wejście na karty pamięci microSD i obsługuje karty o pojemności do 256 GB. Można przenosić muzykę i zdjęcia oraz pełne gry, w które można grać przy pomocy dedykowanej aplikacji, zwanej PixelFurnace. Można albo pobierać gry na zegarek, albo grać w już pobrane, poprzez podłączenie zegarka do PC. Oprócz standardowych aplikacji, jak: powiadomienia, kalendarz, kontakty, czy pogoda, smartwatch pojawi się z dwudziestoma minigrami.

Na Kickstarterze można złożyć już na niego przedpremierowe zamówienie w cenie 99$ (ok. 400 zł). Jednak, jak to czasem bywa z projektami finansowanymi w ten sposób (Kickstarter = crowd-funding), nie ma gwarancji na to, że ostateczny produkt będzie tak dobry, jak się spodziewano, lub że w ogóle powstanie. Na szczęście w większości przypadków można liczyć na zwrot przynajmniej części zainwestowanych pieniędzy z projektów, które nie doszły do skutku.