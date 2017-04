Gdzie wymienić tanio dolara amerykańskiego?

Artykuł sponsorowany

Wymiana każdej waluty kojarzy nam się z poszukiwaniem najkorzystniejszej oferty. Na rynku jest wiele rozwiązań, które pozwalają na dokonywanie transakcji z udziałem dolara amerykańskiego i które polegają na jego zakupie oraz sprzedaży. Podpowiadamy, gdzie można wymienić dolara amerykańskiego, po najkorzystniejszym kursie.

Kantor stacjonarny – nie taki zły, ale też nie najlepszy

Kantor stacjonarny, to zdecydowanie propozycja dla tradycjonalistów. Jeżeli chcemy dokonać wymiany dolara amerykańskiego lub jakiekolwiek innej waluty, w pierwszej kolejności możemy rozpocząć poszukiwania punktu wymiany, w postaci kantoru stacjonarnego. Kantor stacjonarny jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają zbytniego przekonania do transakcji wykonywanych za pośrednictwem internetu. Jest to bardzo naturalne, ponieważ wymiany dokonywane przez kantory online oraz za pośrednictwem banków w postaci internetowej, to udogodnienie, z którego możemy korzystać od kilku do kilkunastu lat. Dotychczas wszystkim nam był znany jedynie kantor w postaci tradycyjnej. Taki sposób dokonania transakcji budzi duże zaufanie, jednak nie jest on najtańszy. Minusem wymiany dolara amerykańskiego w stacjonarnym kantorze jest fakt, że będziemy musieli znaleźć punkt, w którym będzie najkorzystniejsza cena. A to wymaga odwiedzenia zwykle niejednego punktu wymiany osobiście. Przy niskich kwotach staje się to praktycznie nieopłacalne. Kolejnym minusem jest konieczność wymiany gotówki za gotówkę, a to może – przy znaczniejszych kwotach – powodować pewien dyskomfort. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze cena wymiany. W kantorach stacjonarnych wartość sprzedaży lub zakupu dolara amerykańskiego może odbiegać od średniego kursu tej waluty nawet o kilkanaście groszy. Są oczywiście miejsca, gdzie możemy wymienić tę walutę po korzystnej stawce. Trzeba jednak nastawić się na poszukiwanie tego odpowiedniego i wygospodarować sobie wolny czas na maraton po kantorach.

Wymiana dolara amerykańskiego w banku

Wymiany dolara amerykańskiego możemy dokonać też w naszym banku, w którym posiadamy konto lub innym, dowolnym. Dzięki obecnym technologiom i udogodnieniom, jakie dają nam banki, możemy to zrobić nie tylko w placówce, ale również przez internet. Znaczącym minusem takiej wymiany okazuje się być jednak wartość, po jakiej dokonamy zakupu lub sprzedaży dolara. Będzie ona zdecydowanie najmniej korzystna ze wszystkich możliwych miejsc. Odchylenia od średniego kursu mogą sięgnąć momentami ponad 0,20 zł. Wszystko oczywiście zależy od wybranego banku. Plusem jest tutaj wygoda i pewność transakcji. Jeżeli posiadamy środki na koncie, to bez problemu możemy przewalutować je w kilka sekund, za pośrednictwem internetu. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli chcemy podjąć daną kwotę w placówce. Wtedy możemy być zmuszeni do wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na wyznaczoną wartość.

Najtańsza wymiana dolara amerykańskiego – kantor online

Ostatnią i zdecydowanie najtańszą możliwością jest skorzystanie z kantoru online. Na rynku jest wiele firm, które proponują takie usługi. Jedyne, czego od nas wymagają, to posiadania połączenia z internetem i urządzenia, które pozwoli na obsługę przeglądarki. Kurs dolara w takim kantorze jest tak korzystny, że praktycznie żadne, inne miejsce nie może z nim konkurować. Wymiany dolara amerykańskiego możemy dokonać w takim kantorze tanio i bez wychodzenia z domu. Dzięki temu, oszczędzamy nie tylko pieniądze na samej wymianie, ale też – zarówno pieniądze, jak i czas – na poszukiwaniu kantoru z najlepszą ofertą.